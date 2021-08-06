 

Мнение: Приближаясь к победе

06.08.2021, 6:16, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Листая старенький Айпад расстрелянного либерала.
Владимир Орлов напоминает про Илью Киву, который ныне подвизается в структурах Медведчука и частенько цитируется в российских СМИ.

Такой вот яркий представитель "адекватной Украины", как нам иногда пытаются презентовать подобных деятелей из ОПЗЖ.

PS. По содержанию конечно смешно теперь все эти потуги из 2014-2015 года вспоминать.
Транспортная блокада просто привела к ускорению разрыва остававшихся связей и тотальной переориентации на российские транспортные и логистические потоки. 
Что случилось с "наступлением" и "победой" вы и сами знаете.

Источник: Colonel Cassad



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

15.08 / Личное: Зачем умерла Легкоступова?

31.08 / Брайан Остин Грин не отчаялся вернуть Меган Фокс: “Никогда не говори “никогда”

21.09 / Мнение: Что думают украинцы о протестах в Белоруссии

05.09 / Специалисты обнаружили взаимосвязь между риском заразиться коронавирусом и нехваткой витамина D

02.12 / Мнение: «Хезбалла 2.0»: Иранская стратегия в Йемене

10.12 / Ученые из США рассказали об опасности кошечьих царапин для психики

15.02 / Сын Елены Малышевой предупредил о потенциальной опасности роз

01.01 / Герой года — просто врач

09.01 / Сальма Хайек впечатлила поклонников восхитительной фигурой на снимках с отдыха

06.11 / Жители ХМАО погуляли на вечеринке с трупом приятеля

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика