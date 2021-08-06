Мнение: Приближаясь к победе

Листая старенький Айпад расстрелянного либерала.

Владимир Орлов напоминает про Илью Киву, который ныне подвизается в структурах Медведчука и частенько цитируется в российских СМИ.

Такой вот яркий представитель "адекватной Украины", как нам иногда пытаются презентовать подобных деятелей из ОПЗЖ.

PS. По содержанию конечно смешно теперь все эти потуги из 2014-2015 года вспоминать.

Транспортная блокада просто привела к ускорению разрыва остававшихся связей и тотальной переориентации на российские транспортные и логистические потоки.

Что случилось с "наступлением" и "победой" вы и сами знаете.

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