 

Глава минздрава Сан-Марино счел политическим фактором неодобрение «Спутника V» в ЕС

06.08.2021, 5:57, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

В вопросе того, что Европейское агентство лекарственных средств (ЕМА) все еще не одобрило российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» есть некие политические факторы, считает глава минздрава Сан-Марино Роберто Чаватта.

«Я думаю, здесь присутствуют какие-то политические факторы. Сейчас мы ждем одобрения [«Спутника V»] ЕМА. Думаю, возникли какие-то трудности с данными, с исследованием этой вакцины, но, повторюсь, по-моему, она обладает самой высокой эффективностью среди всех имеющихся в мире вакцин», – цитирует RT Чаватту.

По словам главы Минздрава, у привившихся российской вакциной граждан Сан-Марино возникли некоторые проблемы с передвижением по Италии. «Наш зеленый пропуск [сертификат о вакцинации] признается в ЕС, но только для граждан Сан-Марино, которые вакцинировались Pfizer. Поэтому те, кто привился «Спутником V», – а это около 94% нашего населения испытывают сложности с въездом в Италию и пользованием услугами на ее территории, скажем, посещением баров или ресторанов. Сейчас мы работаем с итальянским правительством над поиском решения этой проблемы».

Согласно данным ВОЗ, по состоянию на четвертое августа в Сан-Марино с третьего января 2020 года было зафиксировано 5 178 случаев заражения, 90 человек умерли.

Ранее РФПИ назвал фейком новость о проблемах с регистрацией «Спутник V» в Европе. В то же время министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что РФ видит необоснованные нападки стран Запада на российские вакцины, при этом у представителей ЕМА нет замечаний к вакцине «Спутник V» и ее эффективности.

Стало известно, что Европейская комиссия признает сертификаты о вакцинации, выдаваемые в Сан-Марино, где широко используется российская вакцина «Спутник V». Позже в ЕК объяснили, что значит признание ЕС COVID-сертификатов третьих стран.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

21.08 / Лукашенко попросил российских журналистов занять места бастующих сотрудников СМИ

01.08 / “Сказал, что переговоров с клубами не имеет”. Телеведущий “Футбол 1” рассказал о разговоре с Шевченко

15.05 / Картину Пикассо “Женщина у окна” продали за $103 млн

15.04 / Ученые повысили эффективность солнечных панелей при помощи муравьиной кислоты

08.01 / Годовщина катастрофы самолета МАУ. Украина, Афганистан, Великобритания, Канада и Швеция заявили, что привлекут Иран к ответственности

28.06 / Вторая волна коронавируса накрыла китайский Баодин

19.08 / Трамп откладывает торговые переговоры с Китаем

03.09 / Раскрыта линейка двигателей для компакта Opel Mokka

20.02 / Медведчук назвал санкции против него «торжеством анархии»

02.07 / Парламент на следующей неделе начнет работу над законами для реализации поправок

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика