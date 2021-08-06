Байден продлил пребывание в США выходцев из Гонконга

Президент США Джо Байден подписал меморандум, который позволяет некоторым выходцам из Гонконга продлить свое пребывание на американской территории.

«Президент <…> подписал меморандум, предписывающий отсрочить выдворение некоторых жителей Гонконга, находящихся в США, предоставив им временное прибежище. Эти действия демонстрируют решительную поддержку президентом Байденом жителей Гонконга перед лицом продолжающихся репрессий со стороны КНР, а также ясно дают понять, что мы не останемся в стороне, когда Китай нарушает свои обещания Гонконгу и международному сообществу», – утверждается в пресс-релизе Белого дома, передает ТАСС.

В документе отмечается, у США есть «веские внешнеполитические причины» для принятия соответствующих мер. «Предоставление прибежища жителям Гонконга, лишенным гарантированных свобод в Гонконге, содействует интересам США в регионе», – говорится в меморандуме.

В нем президент США также в очередной раз подверг критике принятый в КНР закон об обеспечении национальной безопасности в Гонконге.

Как поясняется в самом меморандуме, речь идет об отсрочке на 18 месяцев, и претендовать на пребывание в США могут не все выходцы из Гонконга. В частности, данные меры не распространяются на тех, кто добровольно вернулся в КНР или не проживал постоянно в США после даты подписания меморандума, был осужден за преступления, совершенные на территории Соединенных Штатов, подлежит экстрадиции.

Исключением станут и те, чье пребывание в стране, по мнению Министерства внутренней безопасности США или Госдепартамента, «не отвечает интересам» Вашингтона или «потенциально может нести неблагоприятные внешнеполитические последствия» для США.

Байден также поручил главе министерства внутренней безопасности принять необходимые меры для предоставления разрешения на работу тем, кто получил отсрочку, а также «рассмотреть возможность приостановки [действия] нормативных требований в отношении студентов», прибывших в США из Гонконга.

Парламент Китая принял этот закон летом 2020 года. Как заявляют в Пекине, он направлен на борьбу с угрозами терроризма, сепаратизма, подрыва государственной власти и сговора с иностранными силами и предусматривает в качестве максимального наказания пожизненное заключение. США, Великобритания и другие страны Запада подвергли критике новый закон и расценили его как ущемление автономии Гонконга.

Между тем, Байден продлил санкции по Гонконгу до июля 2022 года. Напомним, летом 2020 года США лишили Гонконг торговых преференций, а также объявили о прекращении экспорта американской военной продукции и технологий двойного назначения. Американские власти ввели санкции против 11 бывших и действующих чиновников Гонконга.