 

Зеленский призвал крымчан праздновать День независимости Украины

06.08.2021, 5:57, Новости дня
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев не оставит людей на неподконтрольной территории Донбасса, и назвал конфликт на востоке страны «временной историей».

«Очень важно, чтобы нас слышали люди, чтобы видели, что мы о них знаем, любим, помним – в хорошем смысле, помним в живом смысле и знаем, что они с нами неразрывной нитью связаны, неразрывной украинской ниточкой. Конечно же, в любом случае их никто не оставит. Это неприятно, но это все временная история. 100%», – сказал он в эфире телеканала «Дом», информирует портал Корреспондент.net.

Также Зеленский попросил жителей Крыма и Донбасса праздновать День независимости Украины.

«Но они должны не соглашаться с тем, что там происходит, как их оккупировали и т.д. Не соглашаться. Да, День независимости – праздновать. Я понимаю, может быть негромко, не вывешивая всегда флаг на балконе, потому что придут и могут убить. Не надо. Берегите свою жизнь. Но детям надо говорить, кто они», – сказал Зеленский.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Донбасс «никогда не будет русской территорией», а тем, кто любит Россию и хочет вхождения региона в ее состав, предложил «искать себе место в России». Он также выразил мнение, что «без Украины на этой территории цивилизации не будет».

Также Зеленский сообщил о том, что Крым никогда не будет русской территорией, так как россияне якобы никогда не будут любить этот край так, как украинцы. 

До этого Зеленский поздравил сограждан с 1033-летием Крещения Киевской Руси, указав, что якобы только Украина является наследницей одного из самых могущественных государств средневековой Европы.



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