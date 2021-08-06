 

Инопланетяне запутывают фотоны от разных звезд для передачи сообщений?

06.08.2021, 5:57, Разное
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Возможно, мерцание звезд – это общение инопланетян друг с другом. По крайней мере, так считает Терри Рудольф.

Ученый считает, что инопланетяне запутывают фотоны от разных звезд для передачи сообщений. Для обычных наблюдателей это кажется просто случайным мерцанием.

В недавно опубликованным препринте исследования (еще не прошедший рецензирование) квантовый физик Имперского колледжа Лондона Терри Рудольф утверждает, что инопланетяне могут общаться с помощью света звезд.

В статье ученые предполагает, что инопланетяне могли бы посылать сообщения, запутывая фотоны в отдельных звездах, изменяя свет, излучаемый одной звездой, создавая помехи для другой. После этого получатель мог бы «прочитать» их сообщение, наблюдая за второй звездой с помощью линейной оптики.

Рудольф считает, что этот метод будет особенно привлекателен для параноиков-инопланетян из-за того, насколько сложно отличить его от обычных тепловых сигнатур.

– В результате, когда мы смотрим на звезды и видим только тепловое излучение, мы обычно делаем вывод, что Вселенная пуста. Но, возможно, благодаря корреляциям этого излучения Вселенная на самом деле купается в болтовне инопланетян и других формах распределенной обработки квантовой информации, – пишет ученый.

В заключении физик отмечает, что люди, как вид, не должны расстраиваться из-за того, что сами не смогли разработать межзвездную коммуникационную сеть. По мнению ученого, возможно, какие бы ни были инопланетяне, они просто иначе эволюционировали, чтобы по-другому использовать квантовую физику.



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