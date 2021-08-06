 

Футболист Месси покинул ФК «Барселона»

06.08.2021, 5:40, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Аргентинский нападающий Лионель Месси официально покинул футбольный клуб «Барселона», сообщили в пресс-службе команды.

В пресс-службе пояснили, что шестикратный обладатель «Золотого мяча» Лионель Месси не подпишет новый контракт с «Барселоной», передает РИА «Новости».

Стороны были готовы заключить новый контракт, но он не может быть официально оформлен из-за экономических и структурных препятствий (правил Ла Лиги).

«В результате сложившейся ситуации Месси не останется в «Барселоне». Обе стороны глубоко сожалеют, что желания игрока и клуба в конечном итоге не будут выполнены. «Барселона» искренне выражает благодарность игроку за его вклад в развитие клуба и желает ему всего наилучшего в личной и профессиональной жизни», – сказано в заявлении.

Уточняется, что контракт 34-летнего аргентинца с «Барселоной» истек 30 июня.

Месси дебютировал в составе первой команды «Барселоны» в 2004 году и с тех пор неизменно выступает за «сине-гранатовых». Вместе с клубом аргентинец выиграл десять раз чемпионат Испании и семь раз – Кубок Испании, также четыре раза становился победителем Лиги чемпионов.

В феврале форвард «Барселоны» Лионель Месси  был признан Международной федерацией футбольной истории и статистики лучшим игроком по итогам десятилетия среди представителей стран-членов Южноамериканской конфедерации футбола.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

23.05 / Кокорин вышел на поле в официальном матче «Фиорентины»

13.08 / Бросившего детей в Шереметьево мужчину ограничили в родительских правах

27.04 / Бригада истребителей ВСУ отработала воздушные бои на фоне яркого заката. Фоторепортаж

27.06 / ВОЗ призывает даже вакцинированных людей носить маски из-за распространения штамма коронавируса “Дельта”

14.07 / Цена поставляемого за рубеж российского газа упала на 37%

06.06 / В Украине больше всего пятизвездочных отелей в Одесской области – глава Гостуризма

02.02 / Полиция задержала подозреваемого в инциденте с отрезанной головой в Тулоне

04.08 / Билеты на чемпионский бой Усик – Джошуа продали за сутки

18.06 / Украина внесла в черный список лидера группы “Земляне”

01.03 / В Совфеде обвинили Совет Европы в нежелании защищать права русскоязычных

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика