Футболист Месси покинул ФК «Барселона»

Аргентинский нападающий Лионель Месси официально покинул футбольный клуб «Барселона», сообщили в пресс-службе команды.

В пресс-службе пояснили, что шестикратный обладатель «Золотого мяча» Лионель Месси не подпишет новый контракт с «Барселоной», передает РИА «Новости».

Стороны были готовы заключить новый контракт, но он не может быть официально оформлен из-за экономических и структурных препятствий (правил Ла Лиги).

«В результате сложившейся ситуации Месси не останется в «Барселоне». Обе стороны глубоко сожалеют, что желания игрока и клуба в конечном итоге не будут выполнены. «Барселона» искренне выражает благодарность игроку за его вклад в развитие клуба и желает ему всего наилучшего в личной и профессиональной жизни», – сказано в заявлении.

Уточняется, что контракт 34-летнего аргентинца с «Барселоной» истек 30 июня.

Месси дебютировал в составе первой команды «Барселоны» в 2004 году и с тех пор неизменно выступает за «сине-гранатовых». Вместе с клубом аргентинец выиграл десять раз чемпионат Испании и семь раз – Кубок Испании, также четыре раза становился победителем Лиги чемпионов.

В феврале форвард «Барселоны» Лионель Месси был признан Международной федерацией футбольной истории и статистики лучшим игроком по итогам десятилетия среди представителей стран-членов Южноамериканской конфедерации футбола.