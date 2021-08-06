На центральной площади Махачкалы устроили поножовщину

Драка произошла на центральной площади Махачкалы, три человека получили ножевые ранения, сообщило МВД Дагестана.

Сообщается, что «трое молодых парней» госпитализированы. Драка произошла вечером. В ней участвовали еще трое, их разыскивает полиция, передает РИА «Новости».

В МВД отметили рост конфликтов с участием иностранцев в России. Столкновения наблюдались в ряде регионов России, включая Дагестан.