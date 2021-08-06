 

«Российские хакеры» опубликовали данные кредитных карт граждан США

06.08.2021, 5:40, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Американские СМИ утверждают, что якобы российские хакеры выложили в открытый доступ данные миллиона кредитных карт граждан США и других государств.

Со ссылкой на аналитиков компании Q6, работающей в сфере кибербезопасности, CNN заявила, что данные опубликовала группировка хакеров из РФ All World Cards. Утверждается, что сотрудники обнаружили в darkweb сообщение All World Cards об открытии частичного доступа к хакерской базе. CNN не приводит доказательств этой информации или доказательств того, что хакеры связаны с Россией. 

Корреспондент телеканала Эмон Джаверс заявил, что «банки скоро почувствуют последствия» действий All World Cards. По его словам группировка появилась недавно. CNN считает, что хакеры, публикуя данные, хотят привлечь потенциальных покупателей остальной части базы, передает ТАСС.

Напомним, президенты РФ Владимир Путин и США Джо Байден обсудили продолжающиеся атаки с использованием программ-вымогателей со стороны преступников, якобы базирующихся в России, которые затронули Соединенные Штаты и другие страны. По словам Байдена, разговор с российским лидером «прошел хорошо».

При этом в Кремле сообщили, что Путин указал Байдену на отсутствие обращений от компетентных ведомств США по кибербезопасности за последний месяц, несмотря на готовность РФ к совместному пресечению криминальных проявлений в информационном пространстве.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

31.12 / Кива в шапке с коммунистической символикой призвал арестовать его

27.06 / Профессор Костинов сообщил о реакциях организма на вакцину от COVID-19

21.06 / “Лучшего способа не найдете”. Клопотенко назвал “лучший микс” из специй для молодой картошки

23.08 / В мире проходят акции солидарности с протестующими в Беларуси

15.03 / Дело о подготовке к беспорядкам в Белоруссии направлено в Верховный суд

05.08 / Российский режиссер рассказала о взрыве в Бейруте

12.07 / Автогонщик Иван Куренбин заживо сгорел в собственном авто

19.11 / На Украине отказались от идеи создания «авиакомпании мечты Зеленского»

28.07 / В МИД отреагировали на интерес США к вооружению «Ивана Папанина»

10.02 / “Нацкорпус” блокировал “Патриотов” Кивы, НАБУ расследует закупки вакцин, самолет МАУ в Иране могли сбить намеренно. Главное за день

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика