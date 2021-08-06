«Российские хакеры» опубликовали данные кредитных карт граждан США

Американские СМИ утверждают, что якобы российские хакеры выложили в открытый доступ данные миллиона кредитных карт граждан США и других государств.

Со ссылкой на аналитиков компании Q6, работающей в сфере кибербезопасности, CNN заявила, что данные опубликовала группировка хакеров из РФ All World Cards. Утверждается, что сотрудники обнаружили в darkweb сообщение All World Cards об открытии частичного доступа к хакерской базе. CNN не приводит доказательств этой информации или доказательств того, что хакеры связаны с Россией.

Корреспондент телеканала Эмон Джаверс заявил, что «банки скоро почувствуют последствия» действий All World Cards. По его словам группировка появилась недавно. CNN считает, что хакеры, публикуя данные, хотят привлечь потенциальных покупателей остальной части базы, передает ТАСС.

Напомним, президенты РФ Владимир Путин и США Джо Байден обсудили продолжающиеся атаки с использованием программ-вымогателей со стороны преступников, якобы базирующихся в России, которые затронули Соединенные Штаты и другие страны. По словам Байдена, разговор с российским лидером «прошел хорошо».

При этом в Кремле сообщили, что Путин указал Байдену на отсутствие обращений от компетентных ведомств США по кибербезопасности за последний месяц, несмотря на готовность РФ к совместному пресечению криминальных проявлений в информационном пространстве.