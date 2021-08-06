Мнение: Россия поможет охранять армянскую границу

1. МО Армении сегодня подтвердило, что уже сейчас ведется подготовка к развертыванию инфраструктуры для российских пограничников, которые будут помогать армянам охранять их государственную границу в Тавушском районе.

2. После поражения в Карабахской войне, Армения столкнулась с тем, что Азербайджан пользуясь достигнутым превосходством начал претендовать уже на территорию собственно Армении, вторгаясь уже на ее территорию и объявляя ее своей под тем или иным предлогом. Иногда это приводило даже к боям с применением артиллерии, в которых у сторон были убитые и раненые. Появление российских пограничников должно помочь переводить такие ситуации в русло переговоров и не доводить до очередных приграничных баталий.

3. Россия уже традиционно выступает в роли миротворца и по образцу Карабаха, где фактически РФ сейчас является гарантом его границ и сообщениям между Арменией и Карабахом через Лачинский коридор, Россия сейчас будет помогать армянам удерживать линию государственной границе в Тавушской области, так как сами армяне в текущих реалиях обеспечить ее сохранность не могут, что впрочем никого уже не удивляет в свете событий последних лет.

4. Само собой, такое решение армян является вынужденным, так как несмотря на разговоры про "заграница нам поможет" (и намеки на помощь США или Франции), реально помогать обеспечивать границы Карабаха и Армении, кроме России особо некому. В силу этого, ходившие когда-то разговоры про выдавливание российской военной базы в Гюмри из Армении канули в лету. Наоборот, за последний год мы наблюдаем, как возрастает силовая вовлеченность России в закавказские дела и увеличивается кол-во военных в Армении. Также увеличивается и зависимость Армении от этой помощи, так как время идет, а армянская армия боеспособней явно не становится на фоне внутриполитического бардака.

5. Опять же, в воздухе повисает вопрос – если Армения не может даже собственную границу самостоятельно охранять, так ли уж нужна Армении ее независимость? Подали бы прошение на вступление в состав РФ или Союзное государство…

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