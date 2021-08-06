 

Памфилова заявила об ожидаемых беспрецедентных попытках дискредитации выборов

06.08.2021, 4:48, Новости дня
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Интенсивность всякого рода попыток дискредитации предстоящих выборов будет беспрецедентная, но избирательная система справится, сообщила глава Центризбиркома Элла Памфилова.

«Кампания дискредитации выборов в РФ началась задолго до сентября, лишь политически слепой или лукавый это не видит и не ощущает. Интенсивность всякого рода попыток дискредитации предстоящих выборов будет беспрецедентная, но избирательная система справится», – приводит РИА «Новости» слова Памфиловой.

По ее словам, о сохранности бюллетней во время голосования не стоит беспокоиться. «Там не то, что мышка, комар не проскочит. Самые недоверчивые кандидаты на выборах в РФ смогут круглосуточно следить за хранением бюллетеней», – добавила глава ЦИК.

Ранее Памфилова сообщила, что видеонаблюдение на выборах в Государственную думу будет длиться не менее 72 часов, объектов с видеонаблюдением и онлайн-трансляцией на служебный портал будет более 50 тыс.



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