Премьер Сент-Винсента и Гренадин ранен в толпе протестующих

В ходе протестов в Кингстауне ранение получил глава правительства карибского государства Сент-Винсент и Гренадины Ральф Гонсалвеш, сообщают СМИ.

Он был ранен, когда пытался пройти через толпу протестующих против поправок в законодательство о здравоохранении, предполагающих обязательную вакцинацию ряда категорий госслужащих, передает РИА «Новости» со ссылкой на News784.

Гонсалвеш находится в одной из больниц. По предварительной информации, один из протестующих бросил в него твердый предмет, что и стало причиной травмы, передает ТАСС со ссылкой на Loop News.

Демонстранты зажгли костры рядом с городской тюрьмой, после того как узнали, что кортеж премьера выбрал этот маршрут для возвращения в парламент. Помимо Гонсалвеша, ранение получил один из митингующих. На улицах Кингстауна появился полицейский спецназ.