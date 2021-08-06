 

Санду поторопила власти Молдавии с реформами ради 50 млн евро от ЕС

06.08.2021, 4:48, Новости дня
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ЕС выделит Молдавии кредит в 50 млн евро только при условии выполнения программы реформ, сообщила президент страны Майя Санду.

Она подчеркнула, что кабмин и парламент «должны к сентябрю успеть выполнить ряд условий» для получения «около 50 млн евро от ЕС». «Вопрос в том, успеем ли мы, а также успеет ли ЕС прислать к нам комиссию с проверкой», – приводит ее слова ТАСС со ссылкой на канал «Журнал ТВ».

Санду также сказала, что в сентябре кабмин должен вернуться к переговорам с МВФ для внедрения новой программы сотрудничества. Год назад Молдавия договорилась с ЕС о кредите в 100 млн евро. Кроме того, страна заключила соглашение о новой трехлетней программе сотрудничества с МВФ, по которому собиралась получить 558 млн долларов. Но в конце 2020 года МВФ подчеркнуло, что получение денег зависит от широкой политической поддержки властями страны программы реформ, а также от политической ситуации в Молдавии.



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