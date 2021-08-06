 

Мнение: Мне нравится запах напалма по утрам

06.08.2021, 4:32, Разное
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Это Райан Сойер Мейс. Эту фотографию он опубликовал с подписью "Мне нравится запах напалма по утрам" 14 июня 2020-го года.
Но прославился он конечно не этой фотографией, а тем, что именно он по мнению следствия организовал поджог на вертолетоносце "Боном Ричард", который сейчас пилят на металл в Техасе. Данное фото было сделано за месяц до пожара, который произошел 13 июля.

В материалах дела содержатся показания сослуживцев о том, что Мейс высказывал пренебрежение властями и вооруженными силами США. Якобы Мейс был недоволен тем, что он хотел стать "морским котиком" и участвовать в подводных операциях, а оказался обычным моряком на вертолетоносце. Один из свидетелей видел Мейса спускающегося на палубу, где произошел пожар за 5 минут до его начала. Но видел не в лицо, а опознал по росту и комплекции.

Также сообщается, что поджог был организован на одной из нижних палуб – для организации пожара был использован контейнер с нефтяным дистиллятом и различная ветошь, при этом противопожарные средства на палубе были заранее выведены из строя. Важная деталь, за 2 дня до пожара, на корабле проводилась проверка противопожарных средств, но старшие офицеры были уверены, что практически невероятно, что на искомой палубе не были проверены средства тушения. Тем не менее, в день пожара, они не сработали. Тут либо была профанация при проверке, либо их вывели из строя в период после проверки и до пожара.

Как итог – корабль был списан, а общий ущерб нанесенный ВМФ США составил более 1 млрд. долларов. Мейсу предъявлены обвинения по статье "поджог при отягчающих обстоятельствах". Сам Мейс отрицает свою причастность к поджогу. Так что пока обождем объявлять Мейса узником совести.

В любом случае, кто бы не организовал пожар, он нанес серьезный удар по американской военщине. По всей видимости это самый катастрофический случай умышленного поджога крупного боевого корабля, который привел к его уничтожению.

"Мне нравится запах горящего авиационного топлива разливающегося по палубе вертолетоносца "Боном Ричард". Это запах победы".
Интересно, как скоро появятся идиоты, которые будут заявлять о негативном влиянии "Апокалипсиса сегодня" и требовать его запретить за "формирование негативных паттернов поведения".

Источник: Colonel Cassad



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