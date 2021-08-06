«Что-то щелкнуло»

До серебра Анжелики Сидоровой российская легкая атлетика была близка к самому оглушительному провалу в истории.



Прыжки в высоту. Неудача Ильи Иванюка. Фото: AP / TASS

Все, что происходит с российской элитной легкоатлетической мини-сборной в Токио — самая большая и самая многослойная драма этих Игр. Даже с учетом того, что Всемирная легкоатлетическая ассоциация допустила к Олимпиаде всего десять российских атлетов. Тех, кого выбрала рабочая комиссия Всероссийской федерации легкой атлетики. Тех, кто выполнил квалификационный олимпийский норматив. Наконец, тех, кто получил нейтральный статус. Без этих трех условий об участии в Играх нечего было и думать.

ВФЛА шестой год лишена статуса полноправного члена международной федерации за беспрецедентные, масштабные, разнообразные и пролонгированные допинговые нарушения. За это время вопрос о восстановлении статуса ставился как минимум полтора десятка раз. И не был решен положительно не столько из-за антироссийских настроений части президиума международной федерации, сколько из-за граничащих с идиотизмом проколов,

венцом которых стала липовая справка для отмазки прыгуна Данилы Лысенко, которую подмахнули в ВФЛА.

Кстати, руководство организации сменилось за эти годы четырежды.

Нам грозил тотальный бан, как в Рио-2016, когда всю российскую легкую атлетику представляла одна прыгунья в длину Дарья Клишина. И если бы не три мушкетера, третий год бьющиеся за хоть какую-то справедливость с международной инстанцией, но в основном с прежними составами нашей злосчастной и многострадальной федерации, в Токио не поехал бы вообще никто. Против «гвардейцев кардинала» первой выступила тогда еще двукратная чемпионка мира по прыжкам в высоту Мария Ласицкене, чуть позже ее поддержали чемпион мира в беге на 110 метров с барьерами Сергей Шубенков и чемпионка мира по прыжкам с шестом Анжелика Сидорова. Единым фронтом они выступали в течение двух-трех лет, принимая на себя основные удары, и не теряя при этом собственной высоты. Защищало «оппозиционеров» только то, что они были лучшими, как Ласицкене, или одними из лучших, как Шубенков и Сидорова, в мире.

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Можно сколько угодно обсуждать жесточайший и нелепый лимит (а почему десять, а не пять или двадцать?), но очередному руководству ВФЛА, которое в качестве и.о. возглавила олимпийская чемпионка Ирина Привалова, пришлось в него так или иначе вписываться. Проблемные ситуации были неизбежны, пусть рабочая группа и старалась придерживаться объективных критериев — прежде всего позиции спортсмена в мировом рейтинге на текущий момент.

По «мушкетерам» вопросов не было — у Сидоровой второй в мире результат, Шубенков выиграл чемпионат России, выступавшая с травмой Ласицкене проходила по совокупности заслуг. И никто бы не понял, если бы трехкратную чемпионку мира, несколько лет пробивавшую монолитную стену, в последний момент отключили бы от Олимпиады. Короче говоря, эти трое заслуживали попадания на Игры, как никто другой.

Десятка должна была получиться элитной, в идеале состоящей исключительно из претендентов на медали. Опыт уже был — на тоже лимитном чемпионате мира в Дохе-2019 сильно уменьшенное количество лишь подчеркнуло качество состава. По соотношению количества участников к завоеванным медалям РФ вообще стала лучшей. Но! На этот раз допущенных российских атлетов с нейтральным статусом было не 30, а всего десять. Во-вторых, лимит исключал возможность включать в состав возможных джокеров. В-третьих, это была Олимпиада, которую они так долго ждали. Может, слишком долго.

И главное — ни одна экспертная комиссия не могла дать объективного заключения о состоянии того или иного спортсмена из десятки. Это зависело от великого множества факторов, в том числе от моральной усталости и многократно усиленного давления на каждого.

Двукратная чемпионка мира по прыжкам в высоту Мария Ласицкене. Фото: EPA

…Когда в пятницу в Токио стартовал легкоатлетический турнир, у первых вступивших в борьбу представителей «великолепной десятки» все сразу пошло не так. Первый и третий номера мирового рейтинга в прыжках в высоту Илья Иванюк и Михаил Акименко не попали в число призеров. В тот же день Дарья Клишина мало того что не выполнила квалификационный норматив для попадания в финал, но еще и в третьей попытке получила травму задней поверхности бедра, покинув арену на коляске.

Клишина, которая давно ничего не выигрывает, была перед Играми в пятерке лучших, но оказалась полностью не готовой к Токио.

Десятиборец Илья Шкуренев фактически утратил шансы на медаль после того, как судьи сначала засчитали его прыжок в высоту, а когда планка все-таки упала, результат отменили. Метатель молота Валерий Пронкин в финал прошел, но подняться выше восьмого места не смог. Ходок Василий Мизинов в четверг не смог закончить дистанцию 20 км из-за дисквалификации. Но самым главным ударом стало то, что с соревнований еще до старта пришлось сняться Шубенкову.

У Сергея путь в Токио оказался самым тяжелым. Нейтральный статус он получил на флажке — только после того, как с него были сняты все обвинения в употреблении запрещенного вещества (оправдание — случай редкий). Соответственно до этого он лишен был возможности участвовать в международных стартах, что не могло не выбить из соревновательного ритма. За несколько дней до старта Игр дала о себе знать хроническая травма ахилла, о чем руководство узнало, но запасные участники решением World Athletics в российском случае не предусматривались. К тому же Шубенков и не собирался отказываться от участия в Играх. Он девять лет жил этой мечтой и надеялся как-то купировать проблему.

Не получилось, как ни старались врачи. На разминке, как прокомментировал тренер спортсмена Сергей Клевцов, в ноге «что-то щелкнуло». Лед, коляска, больница, УЗИ, неутешительный диагноз, снятие с турнира, конец мечте. «Ему очень больно», как скажет тот же Клевцов, и относилось это, наверное, не только к физическому состоянию феноменального бегуна, в одно мгновение распростившегося со своей мечтой. Первый из первой тройки — выбыл.

Анжелике Сидоровой, как и ее соперницам, пришлось пробиваться в финал после сильнейшего ливня, накрывшего Национальный стадион. В четверг — в день финала — она выглядела абсолютно сосредоточенной, ни разу не выказав свои эмоции. Действующая чемпионка мира была очень близка к золоту, но лидер сезона американка Кэти Наджеотт пошла ва-банк и взяла 4.90. Серебро с золотым отливом стало первой и, возможно, единственной медалью десятки.

Случай Шубенкова обсуждался долго. Наиболее адекватную оценку случившемуся дала Ирина Привалова: «Сергей в стрессе с января, представляете себе это напряжение? Там, где тонко, там и рвется. Был бы помоложе, проскочило бы… Все в таком стрессе, та же Маша Ласицкене — не просто так все эти травмы. Выпустят, не выпустят, пустят, не пустят, дадут статус, не дадут. Когда человек на грани, все действует, любое дуновение ветерка может стать причиной болезни». К этому стоило добавить, вероятно, еще одно: вся российская легкая атлетика, и прежде всего ее лидеры, в стрессе шестой год.

Сергей Шубенков после травмы с шиной на ноге. Кадр из передачи «Матч ТВ»

Они не могли не бороться с порочной системой, иначе бы не попали на Олимпиаду. Они не могли не понимать, чем это грозит, и какую придется заплатить цену.

Тот же Шубенков так долго и трудно шел к своей цели, что истратился до донышка. Сергей бодрился, но первыми его словами после больницы были «пациент скорее мертв, чем жив».

Финал по прыжкам в высоту среди женщин должен стартовать в субботу. Мария Ласицкене пробилась в него, выполнив классификационный норматив только с третьей попытки. Говоря словами замечательного Игоря Иртеньева, «все накрылось медным тазом. Но, покуда тлеет разум, ощущения конца все же нету до конца».

Владимир Мозговой

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