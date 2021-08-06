Эксперт связал беби-бум в Москве с успехами демографической политики

«Объяснение простое: сработали меры государства по поддержке рождаемости, принятые в январе – феврале прошлого года. Меры были решительные, но сработали они слабее, чем можно было бы ожидать – из-за начавшейся вскоре пандемии», – сказал газете ВЗГЛЯД демограф Андрей Коротаев, комментируя данные Мосгорстата о росте рождаемости в столице.

«Кроме того, на фоне пандемии начался еще и экономический спад. Рождаемость – это «трус», она не любит экономических кризисов. Но все же в общем эти меры сработали. Мера поддержки рождаемости были тогда объявлены такие: новый материнский капитал, материнский капитал на первого ребенка, улучшение условий для матерей со вторым и третьим ребенком», – перечислил ведущий научный сотрудник Международной лаборатории демографии и человеческого капитала РАНХиГС Андрей Коротаев.

Ранее гинеколог-эндокринолог, врач высшей категории Ирина Филатова назвала другую причину демографического роста в Москве. «В столице очень много приезжих, за счет мигрантов растет статистика рождаемости, это надо учитывать. Мигранты – те, которые приехали и из-за пандемии уже не смогли выехать в свои страны. Я не вижу, чтобы статистика хоть как-то росла за счет нашего коренного населения», – сообщила гинеколог «Ридусу». «В столице процветает «репродуктивный туризм»: имеющие такую возможность будущие мамы из регионов РФ приезжают для ведения беременности и родов в Москву, так как столичным врачам больше доверяют», – заявила «МК» психолог Елена Пиховкина.

Списывать беби-бум на приезжих абсолютно неправильно, потому что рост идет по всей России, возражает Коротаев: «Москва здесь не уникальна. По предварительным расчетам, по всей РФ наблюдается рост суммарного коэффициента рождаемости, а это самый надежный индикатор».

Обычно подобные меры в столице действовали не так, как в провинции, напоминает демограф. «Материнский капитал в Москве работал хуже, чем в других уголках страны. Первый материнский капитал 2007 года, скажем, лучше всего работал в сельской местности. Он был рассчитан на первого ребенка – что отчасти и сработало. Сейчас же Москва нормально себя повела – как и большинство остальных субъектов России, в том числе и в абсолютно «не мигрантских» регионах», – подытожил Коротаев.

Как сообщила в четверг газета ВЗГЛЯД, в Москве зафиксирован демографический рывок на фоне «удаленки» и коронавирусных ограничений: рост рождаемости в первые месяцы этого года составил более 10%. Согласно данным Мосгорстата, в январе – апреле родилось 41 169 детей, в то время как в этот же период в прошлом году – 37 818.

Напомним, в январе 2020 года в послании парламенту президент Владимир Путин озвучил целый ряд мер по стимулированию рождаемости. Среди прочего президент предложил ввести ежемесячные выплаты на каждого ребенка в РФ от трех до семи лет. Кроме того, Путин поручил поднять сумму материнского капитала за рождение второго ребенка до 616 тыс. рублей.