 

Поставки «Спутника V» в Бразилию заморозили

06.08.2021, 3:54, Новости дня
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Губернаторы северо-восточных штатов Бразилии заморозили соглашение о приобретении российской вакцины «Спутник V» от коронавируса из-за ограничений со стороны Национального агентства по санитарному надзору (Anvisa), говорится в заявлении сообщества губернаторов, которые более полугода добивались импорта.

Соответствующее решение было принято после встречи губернатора штата Пиауи Веллингтона Диаса, который занимает пост председателя регионального сообщества, с представителями Российского фонда прямых инвестиций, передает РИА «Новости».

Пресс-служба губернатора заявила, что «выполнение соглашения, предусматривающего покупку 37 млн доз вакцины, было приостановлено в связи с новыми ограничениями» со стороны Anvisa, «отказом от использования препарата в рамках национального плана по иммунизации», а также «отсутствием разрешения на импорт», передает ТАСС.

Указывается, что из-за помех со стороны регулятора «ни одна доза не поступила в Бразилию». Требования при испытаниях «Спутника V», как информирует пресс-служба, отличаются от предъявляемых к другим иностранным препаратам, что «вызывает сожаление». При этом в Бразилии фиксируется «более 1 тыс. летальных исходов в день». Поставки «Спутника V» отложены до получения разрешения регулятора. Предназначавшиеся для страны партии вакцины будут отправлены в Аргентину, Боливию и Мексику.

Бразильское агентство санитарного надзора Anvisa заявило, что не устанавливало новых правил для ввоза в страну российской вакцины. Anvisa указывает, что импорт вакцины разрешен «в исключительных случаях», при этом «импортерам установили 22 условия, которые должны были заполнить существующие пробелы в информации об аспектах качества, безопасности и эффективности вакцины». 

Напомним, в конце апреля бразильский регулятор отказался разрешить импорт и использование в стране «Спутника V». При этом глава научно-технического комитета по биологической безопасности министерства науки Бразилии Паулу Баррозу подтвердил безопасность российской вакцины против коронавируса. В начале июня Бразилия разрешила импорт и применение «Спутника V».



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