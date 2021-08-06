Мнение: Плывя по течению

Заявление Зеленского в стиле «Чемодан-вокзал-Россия», обращенное к жителям Донбасса, выглядит, мягко говоря, неумным. Человек, который пришел к власти в жесткой конкурентной борьбе с теми, кто этот лозунг проводил в жизнь силой оружия, как политик однозначно теряет, не приобретая. Новых сторонников он не получит, старых (как минимум часть) однозначно потеряет.

Причины ужесточения риторики Зеленского в целом понятны. Он не сумел решить ключевую проблему территориальной раздробленности Украины, оставшись в рамках прежних неработающих подходов. Как обычно в таких ситуациях и бывает, основным фактором, который помешал этому решению, является внутренний — собственная неспособность новой украинской власти предложить проект развития, учитывающий разнообразие украинского социума и его весьма различных интересов привела к тому, что потребовалось оправдание этой неспособности. Его легко нашли в образе внешнего врага и его внутренних пособников. Однако это ставит крест уже на самом Зеленском, как политике. Впрочем, он может остаться в новой украинской номенклатуре (политикуме, как ту говорят), но в таком случае он станет одним из, а не особенным. Для политика это смерть.

Зеленскому нечего предложить Донбассу, а потому он предлагает простой путь: валите отсюда. Как это он себе представляет, загадка.

Вообще, пока единственным действительно государственным деятелем независимой Украины остается покойный уже Вячеслав Черновол, сумевший сформулировать проект развития, базирующийся на земельном устройстве Украины (в российской интерпретации это «федерализация»). Черновол, правда, опирался больше на европейский опыт, где земельная стратификация ничуть не противоречит идее государственного единства и дополняет ее. Как в той же Германии. Странно то, что европейский путь для тех, кто провозглашает лозунг «Украина — это Европа» оказывается недоступным даже для понимания.

В любом случае все без исключения проекты, которые пытаются реализоваться на территории Украины, пока носят одну неразрешимую проблему — они все реализуются за счет сегрегации инокультурных сограждан.

В качестве несомненного достижения последних лет на Украине называется стремительное формирование украинской политической нации. Что неудивительно: на фоне агрессии и военного вторжения путинского режима было бы нелепо, если бы эта нация не возникла столь стремительно. Но как любой динамический процесс, формирование политической нации носит поступательно-возвратный характер. Воевать на базе единения неприятия врага просто. Но вот налаживать мирную жизнь и развитие на основе единства против соседа не получается — а никакого иного объединяющего признака у украинской политической нации не сформировано. И как только война перешла в латентную фазу, немедленно начали проявляться прежние противоречия, на которые у украинского «политикума» нет ни ответа, ни проекта. Отсюда и смысл заявления Зеленского: будучи неспособным провозгласить проект развития на какой-то новой базе, он пытается реанимировать старую.

В любом случае у Украины нет и не может быть иного механизма учета интересов всех столь разных страт и общностей, населяющих ее территорию. Только земельный принцип, где полномочия спускаются не сверху вниз (то, что называется на Украине «децентрализация»), а наоборот — передаются снизу вверх, где земли формируются не по устаревшему административно-территориальному делению, а по культурно-историческому принципу, более логичному для страны — этот принцип может стать базой нового проекта развития, где будут учтены интересы и земель, и страны в целом. Но сегодня эта тема на Украине табуирована. Любой политик, рискнувший поднять тему федерализации, будет буквально освистан, а второго Вячеслава Черновола с его авторитетом пока нет.

Зеленский мог стать таким авторитетом, имея очень серьезный кредит доверия на сравнении с обанкротившимися представителями уходящего политического поколения. Но не стал, и сам стал клоном тех, кого он казалось бы, сумел победить.

Единственное, что точно есть у Украины — это возможность исправить допущенную ошибку. В отличие от диких деспотий, процветающих на территории и России, и Белоруссии, Украина имеет возможность менять обанкротившихся политиков вполне мирно и без катастрофических последствий. Проблема в том, что во многом украинская демократия — это охлократия, а потому украинское население неспособно на данном историческом этапе мыслить рационально. Образы, эмоции, лозунги — это тот предел, который пока ему доступен. Что не слишком удивительно: народ Украины ограблен и унижен своей собственной олигархией, срощенной с обанкротившимися политиками. А потому люмпенизирован. Люмпены же не слишком способны к рациональным решениям.

Возникает замкнутый круг — без нового поколения политиков, способных предъявить новый украинский проект развития, украинский народ так и будет оставаться маргинальным и люмпенизированным. Но новое поколение политиков может появиться только на базе пусть и невысказанного, но позитивного образа будущего в самом народе. Однако сегодня этот образ носит исключительно негативистский характер «Украина — не Россия». Лозунг «Украина — это Европа» носит крайне абстрактный и весьма смутный вид.

Зеленский, безусловно, проиграл. Он не стал чем-то отличным от всех предыдущих итераций политиков Украины. Хотя шанс у него был. Но он предпочел плыть по течению.

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