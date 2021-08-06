ЦИК зарегистрировал «Яблоко» на выборы в Госдуму

Центральная избирательная комиссия зарегистрировала список кандидатов в депутаты Госдумы от партии «Яблоко». Прямая трансляция заседания велась на сайте ЦИК.

Глава ЦИК Элла Памфилова и лидер списка «Яблоко» Николай Рыбаков. Фото: пресс-служба «Яблока»

За регистрацию партии проголосовали 12 членов комиссии, двое выступили против. После голосования глава ЦИК Элла Памфилова вручила председателю «Яблока» Николаю Рыбакову удостоверение кандидата в депутаты.

В партийном списке есть и экс-глава «Открытой России»* Андрей Пивоваров, который сейчас находится под стражей по уголовному делу об осуществлении деятельности «нежелательной» организации (ст. 284.1 УК).

Избирательную кампанию Пивоварову придется вести из СИЗО. Минюст и ЦИК считают Андрея Пивоварова лицом, аффилированным с «иностранными агентом», из-за этого все агитационные материалы «Яблока» будут промаркированы соответствующим образом.

Выборы депутатов Государственной Думы состоятся в единый день голосования 19 сентября. Они пройдут по смешанной системе: 225 мест будут распределяться по партийным спискам, еще столько же — по одномандатным округам.

*Генпрокуратура РФ признала организацию «нежелательной» на территории России

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Она не оставила нам выборов

Стокгольмский синдром главы ЦИК Эллы Памфиловой: как защитница свобод превратилась в одного из главных их «душителей». Очерк Веры Челищевой

—