В Калининграде открылся международный музыкальный фестиваль «Кантата»

Первый международный музыкальный фестиваль «Кантата» открылся в Калининграде. Он посвящен 800-летию Александра Невского. Кантата «Александр Невский» Сергея Прокофьева открыла концертную программу.

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов подчеркнул особенность нового фестиваля классической музыки, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

«Мы будем его проводить не только на благоустроенных, стандартных концертных площадках, но и в историческом антураже объектов культурного наследия. Мы очень надеемся, что фестиваль станет новой традицией. Я хотел бы отдельно поблагодарить федеральное Министерство культуры, которое поддержало этот проект. (…) На сцене выступят звезды оперной сцены мирового уровня. Мы очень благодарны, что они согласились участвовать. Для Калининграда это знаковое событие, которое проходит в первый раз, но я уверен, что мы будем продолжать его и дальше. Связь времен, искусства, архитектуры, исторического наследия для региона и всей нашей страны крайне важны», – сказал глава региона.

Министр по туризму и культуре Андрей Ермак обратил внимание на уникальное сочетание программы фестиваля и неординарных сцен для концертов, выбранных в этом году.

«Фестиваль получается совершенно непохожим ни на один другой, которые были до этого в области. Это уникальное сочетание всем известных произведений классической музыки, с другой стороны – площадки нестандартные, и я уверен, что эти произведения будут звучать там по-новому. И я хочу сказать спасибо Президентскому фонду культурных инициатив за возможность подать заявку на поддержку фестиваля: мы рассчитываем на нее, поэтому подали все документы (речь о грантовом конкурсе на поддержку проектов в сфере культуры, искусства и творческих индустрий). И мы видим, что к этому фестивалю есть должное внимание, в том числе со стороны таких организаций, как Фонд. Я взволнован, все эти события – наш первый опыт», – отметил министр.

Сверхзадачи фестиваля, которые позволяет реализовать уникальность региона, отразились в словах автора идеи и генерального продюсера фестиваля «Кантата» Леонида Севастьянова.

«Амбиции фестиваля высоки: в наших планах – войти в лигу лучших европейских летних фестивалей классической музыки. И для этого у нас есть все необходимое. Калининградская область находится в самом центре Европы, имеет глубокую историю и такое количество памятников истории и культуры, что оно дает большие перспективы для идей и их реализации. В этом смысле вектор на восстановление исторического наследия – это правильное решение, которое позволит дать второе дыхание культурному потенциалу мощного и невероятно красивого региона. Сегодня вы увидите, как зазвучат руины Бранденбургского замка, как к нему придет «Александр Невский» в год своего восьмисотлетия – именно этой величайшей кантатой Сергея Прокофьева мы откроем программу «Кантаты» – и вы поймете, каким богатством все мы с вами обладаем. И в течение пяти дней фестиваля вы будете получать неопровержимые доказательства моих слов», – отметил он.

Фестиваль пройдет с 5 по 9 августа.