 

Жертв бомбардировки Хиросимы почтили минутой молчания в Японии

06.08.2021, 3:00, Новости дня
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Мемориальная церемония памяти жертв атомной бомбардировки Хиросимы проходит в Парке мира в центре города, сообщают информационные агентства.

В 08.15 (02.15 мск) – в это время 6 августа 1945 года взорвалась бомба – объявили минуту молчания, отсчет которой велся ударами колокола. Глава города Кадзуми Мацуи зачитал декларацию мира. С речью выступит и глава японского правительства Есихидэ Суга. Из-за ситуации с коронавирусом памятные мероприятия проходят в усеченном формате. Россию представляет генконсул в городе Осака Александр Терских, передает ТАСС.

Напомним, руководитель Центра японских исследований Института Дальнего Востока РАН Валерий Кистанов заявил, что японцы видят свою страну «безвинной жертвой бомбардировок Хиросимы и Нагасаки». «Что это сделали американцы, японцы деликатно умалчивают. Ведь Америка развернула над Японией ядерный зонтик, она по-прежнему главный военно-политический союзник», – сказал он.



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