Мнение: О самом эпичном двойном провале США

Можно добавить – и незаслуженно забытым.

Вопреки расхожему мнению, запуск первого искусственного спутника Земли 4 октября 1957 года #СССР вовсе не держал в секрете до Часа Икс. Напротив, он не скрывал своих планов. О намерении запустить искусственный спутник Земли к Международному геофизическому году (1958 год), в ответ на аналогичную инициативу со стороны #США, представители Советского Союза объявили ещё в 1955 году. Но американцы считали, что успеют первыми.

Вообще, американская, и в целом, западная общественность была уверена в том, что Штаты лидируют в области ракетных технологий. Поэтому запуск советского спутника стал для неё шоком. Одна лишь The New York Times упомянула Sputnik в 279 статьях с 6 октября 1957 г. по 31 октября 1957 г. (более 11 статей в день). Такое давление потребовало от Вашингтона, где тогда главенствовал отставной генерал Дуайт Эйзенхауэр, немедленной реакции для успокоения общественного мнения. Белый дом надавил на военных, которые в те годы рулили всей космической программой США. И вот что из этого вышло…

Американцы решили нанести контрудар, запустив свой сателлит в прямом эфире. Надо сказать, что на орбиту они планировали вывести аппарат намного более скромных характеристик. Если советский Спутник-1 весил 83 кг., а диаметр его сферы составлял 58 см, то у американцев аналогичные параметры были 1,5 кг и 16 см. Впрочем, в такие подробности вряд ли кто стал бы вникать из публики, благодаря хорошо налаженной американской машине пропаганды.

Старт состоялся при большом скоплении журналистов 6 декабря 1957 года на мысе Канаверал. Ракета-носитель «Авангард» со спутником «Авангард ТВ-3» (Vanguard Satellite 1, Test Vehicle 3) начала медленно подниматься. Но примерно через две секунд после старта, набрав высоту всего лишь около 1,2 м, внезапно потеряла тягу и начала опускаться к стартовой площадке. Затем её топливные баки взорвались, уничтожив саму ракету и серьёзно повредив стартовый стол. Полезный груз был отброшен взрывом и приземлился на небольшом расстоянии от места запуска. Его передатчик ещё какое-то время работал после падения. Впоследствии выяснилось, что он был повреждён и не мог использоваться повторно.

Эту катастрофу наблюдало множество репортёров, приглашённых для успокоения общественности после запуска советских Спутника-1 и Спутника-2. На следующий день после запуска все ведущие газеты США вышли с разгромными статьями о крахе «Авангарда» на первой полосе. Пользуясь игрой слов с советским «спутником», американский аппарат называли «Флопник», «Капутник», «Упсник» и т.п. Начался спутниковый кризис…

Но #история этим не кончилась. Американцы попытались экстренно запустить один из резервных спутников проекта «Авангард». Выбор пал на ещё более маленький Vanguard TV3 Backup массой 1,36 кг и диаметром 15,2 см. Однако сильные повреждения стартового стола на предыдущей попытке привели к большой задержке. Работая круглосуточно, персонал сумел восстановить пусковой комплекс лишь к концу декабря. Но 23 января запуск был отменён из-за сильных проливных дождей, вызывавших короткие замыкания в кабелях телеметрии во время подготовки к старту. В следующие три дня было ещё три отменённых попытки. А 26 января обнаружилось повреждение двигателя второй ступени…

Запуск состоялся лишь 5 февраля 1958 года. Первая ступень, взорвавшаяся при запуске «Авангарда ТВ-3», на этот раз не подвела. Но по достижении высоты около 450 метров, на 57 секунде полёта произошёл сбой системы управления. Ошибочные команды вызвали поворот главного двигателя и в результате ракета переломилась пополам. Впрочем, к тому времени Америке уже удалось частично реабилитироваться: 31 января 1958 года армия США запустила спутник «Explorer 1».

Тем не менее, удар по престижу Соединённых Штатов был нанесён колоссальный. Страна, позиционировавшая себя как технологического лидера, дважды проиграла геополитическому сопернику. Пришлось признать, что Советы превзошли Америку и остальной «свободный мир» в научно-технических достижениях в космосе…

Да, дела давно минувших дней. И да, страны, которая могла их делать, уже нет на карте. А та, что объявила себя преемницей и наследницей #СССР, теперь сама является неиссякаемым источником мемов про фейлы.

И что остаётся ей, доведённой до ручки предыдущими и нынешними властями, кроме как гордиться не своими «победами»?

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