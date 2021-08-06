«Охрана внимательно проверяет борщ на наличие телефона внутри»

Юлия Навальная рассказала о длительном свидании с мужем в покровской колонии.

Супруга политика Алексея Навального Юлия рассказала, как прошло ее первое длительное свидание с мужем, которого в феврале отправили на 2,5 года в колонию после замены ему условного срока по делу «Ив Роше» на реальный. Своими эмоциями она поделилась в инстаграме.

«Заводят очень похудевшего загорелого улыбающегося мужчину в тюремный робе — это твой муж. И в таком закрытом пространстве с комнатами для свиданий и кухней вы проводите три дня. Прямо как в песне — "три счастливых дня было у меня". Правда, счастливых. Никаких стекл и решеток. Любимый человек рядом»,

— написала она.

Своими впечатлениями в инстаграме поделился и сам оппозиционер.

«Юля ко мне на длительное свидание приехала. И это были очень кайфовые три дня. Цените простые жизненные моменты, друзья мои. Они очень-очень хороши, это понимаешь, лишившись их. […] Когда вы, не сговариваясь, в 2 ночи говорите друг другу самую романтическую фразу "Может пойдем, поедим?" И идете на кухню есть и болтать. Это же фантастически прекрасно», — написал он.

По словам Юлии Навальной, помещение для длительных свиданий напоминает двухзвездочную гостиницу «приличного вида». «Даже картины на стенах висят», — отметила она. Супруга политика добавила, что привезла в исправительное учреждение щавелевый борщ, который вызвал вопросы у проверяющих.

«Охрана внимательно проверяет борщ на наличие телефона внутри, разрезает рандомный пирожок или персик на предмет героина и нюхает все напитки на предмет алкоголя. Потом раздевают, осматривают и обыскивают», — уточнила она.

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