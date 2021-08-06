 

Молдавия выразила желание наладить сотрудничество с Россией

06.08.2021, 2:06, Новости дня
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Власти Молдавии хотят обсудить проблемы и наладить сотрудничество с Россией, сообщила президент Молдавии Майя Санду.

Санду призвала «обсудить проблемы, которые существуют» с Россией, «наладить сотрудничество» сразу после формирования кабмина Молдавии. «Возможно, и на уровне президентов, но это будет видно после создания правительства, так как эти переговоры готовит наше министерство иностранных дел и европейской интеграции», – приводит ее слова ТАСС со ссылкой на «Журнал ТВ».

Президент Молдавии заявила, что есть «проблемы экономического плана, которые нужно решать». В частности, она указала на вопрос расширения экспорта молдавских товаров в Россию, социальные вопросы молдавских трудовых мигрантов и новый контракт на поставку газа.

Санду считает «главной причиной нестабильности неразрешенный приднестровский конфликт», она «готова обсуждать вопросы безопасности» с другими странами региона. В том числе, по ее словам, необходимо обсудить «проблему присутствия российских войск».

Санду отметила, что у властей Молдавии и РФ «здесь разные позиции», но подчеркнула, что «сконцентрирована на поддержании мира». Она призвала «избежать любых попыток дестабилизировать ситуацию, особенно из-за приднестровского конфликта». Санду указала, что «Россия недавно выразила готовность вывозить хранящиеся в Приднестровье боеприпасы».

Напомним, выборы в молдавском парламенте прошли 11 июля. Пропрезидентская партия «Действие и солидарность» получила 63 мандата из 101, блок «Коммунисты и социалисты» – 32 мандата, партия «Шор» – шесть мандатов. Партия «Действие и солидарность» получила парламентское большинство и может самостоятельно сформировать правительство.



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