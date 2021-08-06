 

В Грузии отвергли предложение восстановить дипотношения с Россией

06.08.2021, 2:06, Новости дня
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Сейчас не может быть и речи о восстановлении дипломатических отношений Грузии и России, сообщил председатель грузинской правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе.

Он заявил, что у его страны «есть очень четко определенная политика по этому вопросу». Кобахидзе сказал, что существуют «красные линии», связанные с «деоккупацией, которая связана с западной интеграцией». В связи с этим «ни о каких дипломатических отношениях речи быть не может, а вот по торгово-экономическим и гуманитарным вопросам всегда были какие-то дискуссии, и эту дискуссию можно продолжить», сказал он. «Это экономический вопрос, сотни тысяч человек, наши граждане живут в Российской Федерации, и, естественно, для них это интересный вопрос», – приводит слова Кобахидзе РИА «Новости».

Напомним, в МИД РФ заявили о желании восстановить отношения с Грузией. Грузия в ночь на 8 августа 2008 года атаковала Южную Осетию. Россия, защищая жителей Южной Осетии, многие из которых приняли гражданство России, ввела войска и после пяти дней боевых действий вытеснила грузинских военных из региона. Москва признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии.



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