В Грузии отвергли предложение восстановить дипотношения с Россией

Сейчас не может быть и речи о восстановлении дипломатических отношений Грузии и России, сообщил председатель грузинской правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе.

Он заявил, что у его страны «есть очень четко определенная политика по этому вопросу». Кобахидзе сказал, что существуют «красные линии», связанные с «деоккупацией, которая связана с западной интеграцией». В связи с этим «ни о каких дипломатических отношениях речи быть не может, а вот по торгово-экономическим и гуманитарным вопросам всегда были какие-то дискуссии, и эту дискуссию можно продолжить», сказал он. «Это экономический вопрос, сотни тысяч человек, наши граждане живут в Российской Федерации, и, естественно, для них это интересный вопрос», – приводит слова Кобахидзе РИА «Новости».

Напомним, в МИД РФ заявили о желании восстановить отношения с Грузией. Грузия в ночь на 8 августа 2008 года атаковала Южную Осетию. Россия, защищая жителей Южной Осетии, многие из которых приняли гражданство России, ввела войска и после пяти дней боевых действий вытеснила грузинских военных из региона. Москва признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии.