 

Госдеп обещал РФ международное наблюдение за выборами в Госдуму

06.08.2021, 2:06, Новости дня
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Официальный представитель Госдепа Нед Прайс прокомментировал решение Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ не направлять миссию наблюдателей на выборы в российскую Госдуму.

Вашингтон выразил сожаление, заявив, что введенные Москвой «ограничения помешают» БДИПЧ и Парламентской ассамблее ОБСЕ «независимо наблюдать за выборами». При этом Прайс заверил, что «международное сообщество будет наблюдать за процессом выборов», как перед голосованием, так и «в день выборов». По его словам, это позволит «определить, способствуют ли условия проведению свободных и честных выборов». «России не уйти от международного внимания», – приводит его слова РИА «Новости».

Кроме того, Госдеп оставил в силе рекомендации американским гражданам воздержаться от поездок в Россию. В частности, рекомендуется «не путешествовать на Северный Кавказ, включая Чечню и гору Эльбрус». США объяснили это предупреждение угрозой «терроризма, похищения людей и риска гражданских беспорядков». Также не рекомендуется посещать Крым в связи с «оккупацией Россией украинской территории», передает ТАСС.

Госдеп объявил, что члены семей американских госслужащих могут при желании покинуть Россию: «Пятого августа 2021 года госдепартамент разрешил добровольный отъезд членов семей американских государственных служащих». Причины не указаны.

Напомним, ОБСЕ заявила, что не будет наблюдать за парламентскими выборами в РФ из-за требований ограничить число наблюдателей на фоне эпидемиологической ситуации. Вице-спикер Госдумы Петр Толстой заявил, что Россия «уже давно не нуждается в одобрительных кивках с Запада по поводу развития нашей политической системы». Толстой указал на чересчур высокое число наблюдателей, которое хотела направить ОБСЕ: «В США и Казахстане у них было по 20 наблюдателей, в Нидерландах человек пять, а в Россию захотели направить 500 человек».



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