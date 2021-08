Как детей сделали пешками в англофонном кризисе в Камеруне

Днем 24 октября прошлого года группа людей, вооруженных мачете и огнестрельным оружием, подъехала на мотоциклах к Международной билингвальной академии Матери Франциски в городе Кумба в Камеруне. Они уехали, только убив семерых детей и ранив еще более десяти. Еще несколько детей получили травмы, выпрыгивая из окон, чтобы спастись.

Резня в Кумбе попала в мировые СМИ и вызвала негодование в самом Камеруне, который охвачен вооруженным конфликтом между центральными властями и сепаратистским движением. Основные зоны конфликта — два англофонных региона Камеруна, известные как Северо-Запад и Юго-Запад.

Это была не первая и не последняя атака на одну из камерунских школ. В начале февраля этого года, как сообщается, сепаратисты подожгли частную школу в деревне Кунги в районе города Камбе на Северо-Востоке. Местные СМИ задавались вопросом, как власти не сумели защитить детей в районе, который считался оплотом правительственных сил.

Пандемия COVID-19 заставляла школы по всему миру закрываться на много месяцев. Однако в англофонных регионах Камеруна посещение школ ограничено уже в течение почти четырех лет. Установленный сепаратистами бойкот школ и жесткая реакция властей поставили под угрозу право детей на безопасное образование.

По мере эскалации кризиса все более распространенными становятся похищения, вымогательство и убийство мирных жителей. Обвинения выдвигались против сепаратистских сил, а также и против властей. Например, в феврале 2020 года группа камерунских солдат и союзных ополченцев, как сообщается, убила более 20 мирных жителей в населенном пункте Нгарбу, за что впоследствии камерунская армия частично признала ответственность. Вести репортажи из Камеруна сложно: правительство страны считается авторитарным и имеет длинный список нарушения прав человека.

Однако, поскольку продолжают всплывать кадры атак на мирных жителей, с помощью методик исследования открытых источников можно рассказать хотя бы часть истории о том, как камерунские школьники, а также их родители и учителя, оказались в эпицентре конфликта, который называют одним из наименее освещаемых в мире.

Анализуя материалы из камерунских социальных сетей, команда Bellingcat смогла верифицировать еще 11 атак на школы и детей в англофонных регионах, начиная с 2018 года и до первых месяцев текущего года. Эти видео, собранные Базой данных преступлений камерунского англофонного кризиса и Центром прав человека Университета Беркли, раскрывают масштабы продолжающегося гуманитарного кризиса в Камеруне, где Кумба — лишь наиболее известный пример.



Что такое камерунский англофонный кризис?

Камерунский англофонный кризис уходит корнями в колониальное прошлое этой страны. Камерун некогда являлся немецкой колонией, а после Первой мировой войны был разделен между Францией и Великобританией. Франция забрала львиную долю колонии, а районы на границе с Нигерией попали под британское колониальное владычество как «Британские Камеруны». Английский стал доминирующим языком в этих районах, а в их судах практиковалось английское право. После того, как в 1960 году Французский Камерун получил независимость, Британским Камерунам дали провести плебисцит, чтобы определиться со своим будущим. Северная половина вошла в состав Нигерии, а южная половина присоединилась к Французскому Камеруну, образовав Федеративную Республику Камерун. Однако автономия англоговорящей территории в рамках федеративной системы продлилась недолго. В 1972 году президент Камеруна Ахмаду Ахиджо централизовал управление страной, отменив федерацию. Это вызвало гнев многих англофонов, которые начали организовываться. Преемник Ахиджо президент Поль Бийя начал подавлять англофонный активизм, хотя и добавил в 1990-х годах в Конституцию страны номинальные меры по децентрализации. Англофонные движения продолжали протестовать против плохого обращения и агитировать за самоопределение. Бийя, который пришел к власти в 1982 году, к настоящему времени находится у власти дольше всех мировых лидеров, которые не являются наследственными монархами.

Новый виток «англофонной проблемы» начался в 2016 году, когда англофонные юристы и учителя провели мирные протесты против назначения государством франкофонных судей и учителей в суды и школы в их регионах. Камерунская армия в ответ арестовала лидеров протестов и отключила интернет. Когда более умеренные лидеры протестов оказались в тюрьме, возникло сепаратистское движение, лидеры которого в октябре 2017 года в одностороннем порядке провозгласили независимость англофонных регионов как «Республики Амбазония».

В настоящее время продолжается конфликт камерунской армии против десятков негосударственных группировок вооруженных сепаратистов, а также против бандитов, воспользовавшихся кризисом. Имеются свидетельства военных преступлений, которые совершали все стороны, включая государство — например, пыток, внесудебных казней и сжигания деревень. По оценке ООН, 1,1 миллиона из шестимиллионного населения англофонных регионов стали внутренне перемещенными лицами из-за боевых действий, 60 000 из них бежали в соседнюю Нигерию.

Бойкот школ

«Дорогие родители Амбазонии, прошу вас не отправлять ваших детей в школу. Террористические оккупационные силы свободно передвигаются по нашей территории и расстреливают кого попало […] Не шлите детей в школу сегодня, чтобы не плакать завтра, иначе вы сможете винить только себя», — заявил генерал Эфанг, «Верховный главнокомандующий» Сил обороны Амбазонии, на камерунском пиджин-инглиш (далее — «пиджин»), стоя с вооруженными людьми на фоне флага Амбазонии. Когда мы победим в войне, добавляет он, дети смогут получать самое лучшее образование. Неизвестно, где и когда снято это видео, однако, по-видимому, оно впервые распространилось на Фейсбуке в августе 2019 года.

Бойкоты школ, а также принудительные моратории на общественную жизнь (известные как «города-призраки») стали в некотором роде аксиомой среди сепаратистов в англофонных регионах. Учителя, которіе продолжают работать в регионах, подконтрольных сепаратистам, рискуют тем, что их запишут в «черноногие», что даст вооруженным людям повод угрожать и похищать их — или и того хуже.

Один из учителей, который в настоящее время не работает, рассказал Bellingcat, что им приходится придерживаться тонкой линии между сепаратистским принуждением к бойкоту и попытками правительственных сил прекратить его.

«Я не преподаю уже три, четыре года. Я скучаю по моим ученикам, а они скучают по мне», — рассказал учитель, пожелавший остаться неизвестным из соображений безопасности.

«Первая наша проблема — “ребята Амба” [бойцы сепаратистов]. Любой, кто пытается пойти в школу, в государственную школу, подвергает себя опасности. Но вторая [проблема] — правительственные силы. Потому что если вы попадаете в районы, которые они контролируют, они могут сказать “Ах, ты учитель. Вы те, кто всё это затеял, и теперь повстанцы нас убивают”. И если вам не повезет, они могут обвинить вас в том, что вы спонсируете “ребят Амба”» — пояснил учитель.

Бойкот государственных школ начался в 2016 году как тактика англофонных протестующих, в том числе некоторых учителей, призванная заставить власти Камеруна сесть за стол переговоров. По мере того, как бойкот длился, требования становились все более радикальными, а ситуация с безопасностью учащихся и учителей ухудшалась.

Элвис Арри Нтуи, главный исследователь Международной Кризисной Группы по Камеруну, рассказал в интервью Bellingcat, что криминальные группировки без очевидной принадлежности также пользуются ситуацией, чтобы вымогать деньги у учителей.

Известный юрист Феликс Агбор Нконго, основатель и председатель Центра прав человека и демократии в Африке (Centre for Human Rights and Democracy in Africa, CHRDA) стал одним из лидеров первых мирных протестов 2016 года, с которых начался англофонный кризис.

Камерунские власти арестовали Нконго и посадили его в тюрьму на восемь месяцев. После освобождения он выступал против насилия и призывал к безопасному возврату школ к работе. Общаясь с Bellingcat с места событий, он рассказал: «Возможно, в свое время бойкот школ был хорошей тактикой, однако такой бойкот не может продолжаться долго. Нельзя жертвовать благополучием детей в политических целях».

Он продолжил: «Мы поддерживаем порочный круг нищеты и неравенства в том смысле, что дети, которые не могут позволить себе образование, потому что их родители не могли позволить себе образование, оказываются в низших слоях общества».

Со своей стороны, камерунские власти начали агрессивную кампанию по возобновлению работы школ, предложив доставлять учащихся и учителей в школы в охваченных войной регионах военными колоннами. Правительство Камеруна — подписант Декларации о безопасных школах, которая ограничивает использование школ в военных целях в конфликтных ситуациях. Однако власти Камеруна обвиняли в том, что они использовали школу в другой зоне конфликта на крайнем севере страны как место пыток задержанных, даже в присутствии учащихся.

Представители сепаратистов полагают, что бойкот — логичная тактика, которая дает рычаги влияния на правительство. Если ситуация в англофонных регионах нормализуется, утверждают они, то у власти не будет стимула для переговоров с ними. Эту стратегию изложил Bellingcat Эбенезер Акванга, лидер сепаратистской группы «Силы обороны Южных Камерунов» (Southern Cameroons Defence Forces, SOCADEF).

«Я хочу всеобъемлющий бойкот. Потому что я считаю, что если будет реальный всеобъемлющий бойкот — не атаки на школы, не сжигание школ — но реальный бойкот, где все школы, и частные и государственные, реально будут закрыты, то это заставит государство как можно быстрее сесть за стол переговоров», — заявил Акванга.

Чо Айаба, лидер еще одной из основных политических организаций сепаратистов, Управляющего совета Амбазонии, а также его военного крыла, Сил обороны Амбазонии (Ambazonia Defence Forces, ADF), заявил Bellingcat, что дети могут ходить в школу, но только если она находится на территории под их контролем, а обучение идет по программе, одобренной сепаратистами.

«Мы защищаем независимость; не думаю, что вы хотели бы, чтобы в вашей стране насаждалась иностранная программа обучения. Враг должен уйти из нашей страны […] и дать нам создать собственные институты, которые будут регулировать систему образования», — заявил Айаба.

Дабни Йерима — исполняющий обязанности вице-президента самопровозглашенного Переходного правительства Амбазонии. «Мы последовательно и публично выступаем за то, что только родители должны определять, являются ли условия достаточно благоприятными и безопасными для возврата их детей в школы», — пояснил он в заявлении по электронной почте. «Переходное правительство желает, чтобы дети учились в спокойной и мирной атмосфере, и поэтому поддерживает общественные школы как временную меру на всей территории государства Амбазония».

Правительство Камеруна не ответило на неоднократные просьбы прокомментировать проблемы, которые стоят перед системой образования в англоговорящих регионах страны. После четырех лет бойкота, согласно недавней оценке ЮНИСЕФ, один миллион детей в Камеруне, в том числе в англофонных регионах, срочно нуждаются в защите от насилия.

Паника в Лимбе

Психологический эффект и страх, вызванные нападениями на школы, только усилились с начала англофонного конфликта.

В начале 2020-го учебного года имелась надежда, что работа школ, наконец, возобновится. «Поначалу родители не боялись и отправляли детей в школу. [Многие думали:] “давайте посмотрим, что будет”», — рассказал Bellingcat еще один учитель из англофонного региона на условиях анонимности. «Но этого не произошло, первым ударом стало убийство детей в одной из школ в Кумбе».

27 октября 2020 года, через несколько дней после тех событий, в камерунских социальных сетях стали распространяться видео массовой паники, которая началась далеко не только в Кумбе. Bellingcat удалось геолоцировать восемь видео, снятых в тот день в трех разных местах в Лимбе, прибрежном городе в 94 километрах к югу от Кумбы, и в одном месте в городе Буэа. На всех видео, по-видимому, дети бегут из школ, опасаясь за свою безопасность. Контекстная информация, включая комментарии к видео, а также на самих видео, говорит о том, что это была реакция на резню в Кумбе.

На одном из этих видео оператор говорит «Похоже, как будто на школу напали, начальная школа Боты» и «якобы атака, мы не можем подтвердить отсюда».

Это конкретное видео было снято в Боте — пригороде Лимбе, рядом с футбольным стадионом и Государственной школой Боты.

Эту школу легко найти на OpenStreetMap.



Нам также удалось геолоцировать похожие видео, где запечатлены охваченные паникой дети и родители возле Государственной практической школы в районе, известном как Миле 1 (4.024196, 9.210055), возле Государственной старшей школы (4.036806, 9.204917) и два видео (1, 2), где перепуганные дети убегают от школы (4.017865, 9.208934). Наконец, на еще одном видео дети в школьной форме бегут через листву, удаляясь от Государственной технической старшей школы Молико в Буэа (4.156622, 9.278865), одном из крупнейших городов в англофонных регионах.

Such panic, as visible in the videos, is understandable given events we have been able to document using open source tools.

Школы в огне

На спутниковых картах можно найти кадры сгоревших руин зданий в нескольких камерунских деревнях.

Тщательный анализ этих платформ оказался очень важным для верификации семи видео сжигания школ. которые появились в камерунских социальных сетях. Хотя пользователи, которые загружают эти видео, регулярно обвиняют в нападениях сепаратистские группировки, нам не удалось убедительно подтвердить личности или принадлежность поджигателей.

На четырех видео поджигатели не видны. На одном из видео видны мужчины в масках и гражданской одежде, а еще на одном видны мужчины в форме профессиональной армии, напоминающей форму, которую носят Вооруженные силы Камеруна, как ранее отмечали в Центре прав человека Университета Беркли.

Видео, на котором присутствуют мужчины в гражданской одежде, было снято всего через несколько недель после нападения на Кумбу. Этот поджог имел место 4 ноября 2020 года, пострадал Мемориальный колледж Кулу на дороге между Лимбе и городом Моливе (4.045870, 9.217020). На видео видны неустановленные мужчины, которые штурмуют школу и заставляют детей и учителей раздеться догола и бежать. После того, как учащиеся и персонал покинули здание, нападающие поджигают его.





На еще одном видео того же инцидента, которое было загружено в социальные сети 4 ноября, видно пустое здание школы, причем одежда детей до сих пор лежит на полу. Прибывают люди в форме и оценивают ущерб. Нам не удалось оценить, сколько времени прошло между двумя видео, поскольку была облачная погода и теней видно не было, что часто имеет место в этой дождливой и влажной части Камеруна.

В случае с сообщениями об инциденте в городе Бафут нет ни видео, ни фотографий. В социальных сетях заявлялось, что в ходе масштабной военной операции в августе 2020 года камерунские войска окружили дворец Бафута (объект всемирного наследия ЮНЕСКО) и сожгли государственную начальную школу (6.087581, 10.114967). Команда Bellingcat попыталась связаться с камерунскими властями и военными и попросить прокомментировать эти заявления, однако на момент публикации этого материала не получила ответа.

Сравнение снимков этой местности в Google Earth дает визуальные свидетельства, соответствующие значительному ущербу, который был нанесен зданию школы (отмечено красным) в период с февраля 2018 г по октябрь 2020 г.

Помимо представленных выше снимков Google, спутниковые снимки низкого разрешения на Planet.com говорят о том, что здание пострадало в период с 5 по 11 августа 2020 года. Здание в форме буквы L едва видно в самом центре кадра ниже:

At the beginning of 2021, there were a series of school burnings in rural areas across the two Anglophone regions.On January 22, the boys’ dormitories at a Presbyterian secondary school in Mankon (5.943825, 10.144972), outside the town of Bamenda in the North-West region, were attacked. The following day, girls’ dormitories were also set ablaze. Both burnings happened at night and caused no casualties.

В начале 2021 года в сельских районах двух англофонных регионов имела место целая серия поджогов школ.

22 января было совершено нападение на общежитие для мальчиков Пресвитерианской средней школы в Манконе (5.943825, 10.144972), в районе города Баменда в Северо-западном регионе. На следующий день подожгли и общежития для девочек. Оба поджога имели место ночью, жертв не было.

Оба общежития отмечены зеленым на спутниковом снимке ниже:



Саймон Эмиль Му, старший офицер дивизии Мезам, заподозрил сотрудничество с сепаратистами и сообщил местным СМИ, что у властей есть «список подозреваемых учащихся, которые, вероятно, сотрудничают с террористами».

Однако, согласно местному блогу, ответственность на себя не взял никто. В том же блоге были в высоком качестве опубликованы снимки [1, 2] последствий, в частности обгоревшее здание общежития для девочек. Мы можем подтвердить дату и место нападения на оба общежития с помощью снимков Sentinel-2 и PlanetScope.

Эти снимки также имеют низкое разрешение, однако небольшую разницу можно разглядеть. Обратите внимание на длинные здания внутри обведенной овалом территории в центре снимка.

Сравнивая снимки от 22 и 23 января, также можно заметить следы разрушений на общежитии для девочек.

A comparison between January 23 and 24:

The GIF below shows the destruction of both dormitories. A Sentinel-2 image from January 21 shows the campus before the attack. Another on January 26 shows the aftermath of the attack, and another from January 31 shows that the two dormitories had been repaired, reportedly with materials provided by Agho Oliver Bamenju, the member of parliament for Mezam North, near Bafut.

Вот сравнение снимков от 23 и 24 января.



asdsadsadasdasdsa

На гифке ниже видно уничтожение обоих общежитий. На снимке Sentinel-2 от 21 января виден комплекс перед атакой. На другом снимке (от 26 января) видны последствия атаки, а на еще одном (от 31 января) видно, что два общежития были восстановлены, как сообщается, из материалов, которые предоставил Агхо Оливер Баменжу, член парламента от Северного Мезама в районе Бафута.

Деревня Кунги в районе Нкамбе находится примерно в пяти часах езды на северо-восток от Баменды (6.605764, 10.685076). 9 февраля там была сожжена католическая школа. Инцидент произошел рано утром, за несколько часов до того, как стали прибывать учащиеся и учителя.



Школу видно на спутниковом снимке от 5 февраля, однако к 10 февраля, по-видимому, она была уже уничтожена. Согласно Mimi Mefo Info — сети онлайн-новостей, основанной камерунским журналистом, которая освещает в основном англофонные регионы, эта деревня считается оплотом правительственных сил.

На кадрах того дня, опубликованных на Фейсбуке, местные жители у школы после того, как она была сожжена, по-видимому, оценивают ущерб. На двух видео [1, 2] , где запечатлен один и тот же момент, виден мужчина, который, судя по его форме, является окружным офицером округа Нкамбе. Согласно переводу с пиджина, предоставленному CHRDA, он ругает местных жителей, которых выбрал из толпы, утверждая, что те укрывают «парней Амба» и намекает, что некоторые местные жители могли продавать нападавшим бензин. Район патрулируют солдаты.

Из-за низкого качества видео мы не можем разглядеть лицо офицера, но в указе правительства Камеруна, который есть в сети, говорится, что окружной офицер по этому округу — Нгида Лоуренс Че. Пост этого человека подтверждается и его личной страницей на Фейсбуке.



Кроме того, положение теней, по-видимому, указывает на то, что собрание имело место рано утром 9 февраля.

Хотя камерунские сепаратисты, по их собственному признанию, тактически и идеологически противостоят государственным школам, при этом невозможно исключить причастность властей к одному из инцидентов, проанализированных Bellingcat. На видео от 3 января 2019 года люди в военной форме Камеруна присутствуют на месте пожара в здании школы в небольшой деревне Эка в районе города Видикум (5.926791, 9.742550).

Местоположение самой школы геолоцировали волонтеры Центра прав человека Университета Беркли (см. PDF); результаты геолокации подтверждены исследователями Bellingcat.

На видео в низком разрешении группа вооруженных людей в форме занимает периметр здания школы. На земле снаружи стоит парта, а также поленница и топор. На видео не видно, что разжег огонь: когда начинается видео, школа уже горит. Однако присутствующие на месте мужчины, по-видимому, не прилагают организованных усилий к тушению пожара. Один из вооруженных мужчин, по-видимому, жжет кусок ткани. Пожар усиливается к тому времени, как в конце видео камера снова возвращается к зданию, показывая ее общий план.

Рисунок камуфляжа военной формы всех вооруженных мужчин соответствует рисунку «ящерица», который используют Вооруженные силы Камеруна. По крайней мере двое мужчин, по-видимому, вооружены винтовками «Застава М-21», которые также используются камерунскими военными.

Кадр из этого видео в этот день и на следующий день появлялся в постах Ma Kontri Pipo Dem (примерный перевод с пиджина — «Дорогие соотечественники») — сайта, который активно поддерживает правительственную кампанию против сепаратистов Амбазонии. На сайте говорится, что армия Камеруна сожгла школу, поскольку бойцы сепаратистов использовали ту в качестве базы, отмечая «правительство построило школу, правительство имеет полное право ее СЖЕЧЬ». Соответствие этих сообщений реальности проверить не удалось.



Два похищения в Нквене

Различные вооруженные группы в зоне конфликта также похищали учащихся и учителей.

Один из наиболее известных примеров этой тенденции, когда были похищены около 78 учащихся и один учитель, имел место рано утром 5 ноября 2018 г в школе в Нквене (5.996305, 10.160397) в районе города Баменда в Северо-Западном регионе.

Только позже выяснилось, что 31 октября из той же школы была похищена группа из 11 студентов. Согласно циркуляру Пресвитерианской церкви Камеруна, они были отпущены после выплаты выкупа.

После того, как появились сообщения о втором, более крупном похищении, в социальных сетях стало распространяться видео, где группу примерно из 11 детей допрашивают их похитители. На видео дети называют оператору свои имена и имена родителей. Все говорят, что их захватили «Амба» и что они не знают, где находятся. Дети повторяют практически одинаковые заявления, что говорит о том, что их, вероятно, к этому принудили. То, что на видео присутствует меньше детей, намекает на то, что это видео первого похищения 31 октября.

На втором видео похищения детей из Нквена видна большая группа учащихся в темной комнате. На некоторых надета школьная форма Пресвитерианской средней школы Манкон, расположенной в этом районе. Согласно одной из теорий, озвученных в социальных сетях, этих учащихся в целях безопасности перевели в относительно тихую школу в Нквене после похищения. Судя по большому количеству детей, представляется очевидным, что это видео относится ко второму, более крупному инциденту.

Все 79 учащихся Пресвитерианской средней школы были в итоге отпущены без выкупа 7 ноября, хотя директора и сотрудников школы удерживали в течение еще пяти дней. В день после их освобождения родители собрались у ворот Пресвитерианской школы Нквена, чтобы воссоединиться со своими детьми. Один из них дал интервью местной новостной сети WAKA Africa, выразив негодование из-за задержки возвращения его ребенка. Детей выпустили у пресвитерианской церкви в районе Нсема, Бафут, примерно в 16 километрах от школы Нквена.

До сих пор ни одна группа не взяла ответственность за похищение детей из школы Нквена.

Некоторые сепаратистские группировки утверждали, что этот инцидент был спектаклем, который разыграли камерунские власти, чтобы дискредитировать сепаратистов, хотя правительство резко это отрицает. В мае 2020 года власти заявили, что один из якобы причастных к похищению, «Генерал Алхаджи», был убит в ходе военной операции.

Учительская дилемма

Больше всего опасности похищения подвергаются учителя. Двое учителей, опрошенных Bellingcat, рассказали об атмосфере страха среди работников сферы образования в двух англофонных регионах.

«Неизвестно, что может случиться. Безопаснее всего там не присутствовать. Простого учителя может забрать кто угодно. Вас заберет кто угодно, без всяких вопросов… если вас заберут, правительство будет молчать. Люди будут молчать, потому что они боятся, что может случиться с ними. Так можно пострадать и даже умереть», — рассказал учитель, бежавший из англофонных регионов.

На одном видео, которое завирусилось в камерунских социальных сетях летом 2020 года, показано, что может произойти с похищенными учителями. Мужчина в майке смотрит в землю, а сепаратисты допрашивают его на пиджине. Точное место и дата съемки видео неизвестны.

Камера наводится на папку с документами в руках мужчины: оказывается, что пленный направлялся в школу в Баменде, чтобы провести экзамен по информационным технологиям. Протестуя, он говорит, что шел не учить, а зарабатывать деньги. Двое его братьев воюют за Амбазонию, говорит он, моля захвативших его о снисхождении. В ответ сепаратист, ведущий допрос, противопоставляет их героизм и его поведение.

Учителю говорят, что он заплатит кровью. По данным CHRDA, этот учитель был отпущен и до сих пор жив. Однако команде Bellingcat не удалось независимо подтвердить эту информацию.

Снова в школу?

Во многих видео из зоны конфликта в Камеруне также присутствуют школьники. Для камерунских властей возвращение детей в школы означало бы победу в конфликте и успех их упомянутой выше кампании «Снова в школу».

Для негосударственных вооруженных группировок соблюдение детьми бойкота или посещение школ, не подконтрольных государству, демонстрирует контроль сепаратистов над местными населенными пунктами.

Например, Нгида Че Лоуренс, окружной офицер Нкамбе, который ругал жителей Кунги после сожжения школы, 4 марта 2020 года опубликовал в своем аккаунте в Твиттере короткое видео. На нем группа маленьких детей марширует с национальным флагом. «Как прекрасно видеть этих ангелочков в форме», — написал он.

Место съемки удалось геолоцировать на главной дороге в Нкамбе между заправочной станцией Total и сценой для публичных мероприятий. В дни национальных праздников на этом месте проводятся парады, как видно на видео празднования Дня Единства в 2019 г и Дня Молодежи в 2020 г, опубликованных на Фейсбуке Нгала Жерардом, членом парламента Камеруна из этой местности.

Однако марширующие школьники стали появляться и на публичных мероприятиях, организованных сепаратистами.

На одном популярном видео, опубликованном на Фейсбуке, запечатлены фрагменты марша на «День независимости» Амбазонии в октябре 2020 г. Группа детей с флагами Амбазонии в руках скандирует «Амба-, амба-, Амбазония!». Их ведут учительницы. Оператор видео хвалит «общественные школы» Амбазонии, пока дети проходят мимо импровизированного подиума.



Сельские районы Камеруна имеют очень слабый цифровой след в сети, и картографические платформы часто неточны. Однако при ближайшем рассмотрении это видео дает несколько зацепок о месте съемки: во-первых, несколько учительниц одеты в хиджабы, что указывает на Северо-Западный регион, где присутствует значительное мусульманское меньшинство. На плакате, который держат учащиеся, указано, что они прибыли из находящегося неподалеку города Елум (он же Елом). Наконец, мужской голос за кадром говорит, что место съемки — подразделение Буй, которое тогда контролировалось командиром сепаратистов, известным как «генерал Хассан». Этот командир, как сообщается, были убит в бою в феврале 2021 года.

Поиск на спутниковых снимках Елума не дал результатов. Однако поиск генерала Хассана в Фейсбуке выдал еще одно видео, снятое там же. На этом видео присутствуют более крупные планы и, например, видно футбольное поле с двумя низкими зданиями и характерным деревом перед ними.

Одно футбольное поле в сельском районе между Еломом и Кумбо соответствует видео: характерная гора на заднем плане также соответствует поиску в PeakVisor. На различных цифровых картах Камеруна это место называется Мбиим или Мбам. Координаты того же поселения были обнаружены в официальном списке деревень Камеруна, где оно обозначено как Мбам-Сонг (6.308189, 10.630388).



Согласно Mimi Mefo Info, с 2020 года среди сепаратистов наметился раскол по поводу возобновления работы школ. Действительно, некоторые сепаратисты, по-видимому, стремятся представить себя сторонниками образования, хотя и по амбазонской программе.

Мы нашли следующие кадры, опубликованные на YouTube в августе 2018 года, где дети, многие — малолетние, стоят на фоне флага Амбазонии и поют про-сепаратистские песни. К концу видео мужчина называет себя «Командир Тигр» Сил обороны Амбазонии в городе Батибо.

В сентябре 2018 года в социальных сетях распространилось видео, как сообщается, «общественной школы», которую организовали Силы обороны Амбазонии в том же городе. Рассказчик, представляющий школу, вновь назвался «Командир Тигр».



Сперва мы проверили, действительно ли видео «Командира Тигра» сняты в районе Батибо.

Например, в конце августа 2018 года «Командира Тигра» видели в маске и с оружием поблизости от рынка Гузанг в Батибо. Он обратился к большой ликующей толпе и спел вместе со своей вооруженной группой гимн Амбазонии.

В том же месяце «Командир Тигр» и его группировка блокировали шоссе и угрожали сжигать автомобили на дороге на Гузанг.



Эти видео, как и другие, указывают на то, что «Командир Тигр» действует в окрестностях Батибо.

12 ноября 2018 года появились новые кадры. Здесь «Командир Тигр» виден в маске и в сопровождении вооруженных людей. Группа демонстрирует компьютеры перед зданием, которое оказалось той же школой, что и на видео, распространившемся в сентябре.



На том же видео на заднем плане слышны петухи, а солнечные лучи падают на здание под низким углом, что может говорить о том, что видео снято рано утром. Согласно данным о положении солнца, если предположить, что видео действительно было снято в Батибо в начале ноября, солнечные лучи должны были падать на стены школы с юго-востока, что позволяет подтвердить точное положение школы (5.851561, 9.885138).

Видео «Командира Тигра» об уроках в этой школе не дают подробной информации о том, как сепаратисты видят образование в англофонных регионах. В последние годы некоторые амбазонские группировки заявляли, что работают над альтернативными образовательными программами.

Однако невозможно удаленно проверить, насколько эти планы претворяются в жизнь (и осуществляются ли они вообще).

Класс, гендер и образовательный кризис

Женские группы в Камеруне особо активно призывают прекратить нападения на школы и просят стороны конфликта остановить насилие.

Эстер Омам Нджомо — известная камерунская активистка, гуманитарная работница и исполнительный директор Reach Out Cameroon — НКО, которая базируется в Буэа и занимается правами женщин и детей. В мае 2018 года она основала Рабочую группу женщин Юго-Запада и Северо-Запада (South West and North West Women’s Task Force, SNWOT), которая объединяет женские организации гражданского общества и выступает за мир в англофонных регионах. В мае 2019 года она рассказывала о кризисе в Совете безопасности ООН. После ее возвращения в Камерун она подвергалсь жутким нападкам. Несмотря на то, что ее деятельность вызывает многочисленные угрозы, она продолжает выступать за мир в зоне конфликта.

В интервью Bellingcat Нджомо рассказала о возникновении разрыва между городами, где школы, в особенности частные, возобновили работу, и сельскими районами, которые до сих пор небезопасны. В зонах конфликта, пояснила она, бедные не могут оплатить обучение их детей в школах в других районах. «Есть богатые, но есть и средний класс и бедные, и деревни, где нет средств на то, чтобы отправлять детей в школы».

Этот растущий классовый разрыв сопровождается расширением гендерного неравенства, отметила активистка.

«Значительное количество людей, которые работают в школах Камеруна, получают зарплату от государства. Большинство из них — женщины. В консервативных районах Камеруна это одна из немногих специальностей, открытых для женщин. Однако, как мы знаем, учителя в этой стране — одна из основных целей нападений», — добавила она. «Вместе с детьми страдают и женщины. Некоторые вынуждены заниматься фермерством, чтобы прокормить семьи».

«В чем провинились дети, которым перекрыли доступ к образованию? В чем они виноваты, что стали жертвами прихотей и капризов тех, кто начал войну?» — восклицает Нгомо, подчеркивая, что она, как гуманитарная работница, не хочет обвинять конкретных лиц и стремится сохранять нейтральную позицию.

Взаимные обвинения

Поскольку нападения на школы, учителей и учащихся продолжаются, население по-прежнему испытывает страх насилия, связанного с образованием. Согласно оценке Global Education Cluster от декабря 2019 года, 83 процента школ в англофонных регионах были закрыты.

«Реальное восстановление системы до уровня школьного образования, который имел место до кризиса, займет гораздо больше времени. Некоторые районы остаются небезопасными, школы стоят закрытыми в течение трех, четырех, пяти лет. Без масштабных вложений восстановить работу школ будет сложно», — отметил Аррей Элвис Нтуи, эксперт Международной Кризисной Группы по Камеруну.

В комментариях Bellingcat, лидеры сепаратистов, проживающие в диаспоре, по большей части отрицали обвинения сил сепаратистов в нападениях на школы. Они также подчеркивали, что дело не только в криминальных элементах, которые пользуются беззаконием, чтобы терроризировать мирных жителей, но также что ситуация позволила властям Камеруна выставить перед международным сообществом сепаратистское движение как бандитов, которые выступают против школьного образования.

«Они полностью осознают, что что бы они ни делали, в итоге обвинят сепаратистов, потому что они не призывали к бойкоту. Поэтому, когда происходит инцидент, связанный со школой, первые подозрения всегда ложатся на амбазонские группы», — рассказал Акванга.

Однако, говоря об оправдании бойкота, Чо Айаба сказал: «Проще говоря, мы знаем, что провал неизбежен. Это поколение платит за то, чтобы у следующего поколения было лучшее будущее. Это происходило в каждой стране, которая боролась за свою свободу».

Сепаратистские источники, которые цитируются в этой статье, возлагали вину за резню в Кумбе, сожжение школы в Нкамбе и похищение учащихся Пресвитерианской школы Нквена на власти Камеруна. Эта версия событий резко отличается от позиции камерунского правительства, которое ранее обвиняло сепаратистов в событиях в Нквене, Кумбе и Нкамбе.

Министерство коммуникаций Камеруна не ответило на запросы о комментариях по электронной почте до публикации этого материала. Мы не получили ответов и от представителей посольств Камеруна в Нидерландах, Франции, Великобритании и США. Незадолго до публикации журналисты связались с министром среднего образования Камеруна, однако она отказалась дать оперативный ответ.

В условиях, когда конфликту не видно конца, добиться безопасного и полного возобновления работы школ может быть очень сложно. Пока этого не произойдет, социальные и экономические перспективы следующего поколения англофонных камерунцев остаются туманными.

Пока воюющие стороны обмениваются обвинениями, цена ложится на плечи детей. По словам Эстер Омам Нджомо, «Дети — это наше будущее. Какое будущее мы строим с необразованными детьми?»

Исследование провели принимали участие Юри ван дер Вейде, Шарлотта Годарт, Карлос Гонсалес и Тимми Аллен. В подготовке материала принимали участие Максим Эдвардс и Джейк Голдин. В расследовании использовались материалы Билли Бёртона и коллег из Базы данных преступлений камерунского англофонного кризиса. Выражаем благодарность Университету Беркли, Калифорния, Команде баз данных университета Эксетера и Сихам Али.