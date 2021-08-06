Экспресс Семина

Юрий Палыч снова в деле. Теперь в «Ростове».

Семин возвращается. Написал эту фразу и тут же зачеркнул. Потому что возвращаются те, кто уходил. Вот Гус Хиддинк и Дик Адвокат на моей памяти официально уходили и прощались с английской забавой раз пять. И потом опять небескорыстно всплывали в различных клубах и сборных. Махали всем ручкой Гаджи Гаджиев и Анатолий Бышовец. Про Романцева и Газзаева уж молчу. А Юрий Семин, взявший в руки свисток и планшет в 80-х годах прошлого века, после очередного, четвертого увольнения из Черкизова и не исчезал никуда.

Работать с ним, резким и прямым, начальству даже его родного «Локомотива», с которым он взял 90 процентов всех титулов, превратив из «пятого колеса» в «сапсан», всегда было трудно. А все потому, что Юрий Палыч никогда не являлся и не является обычным тренером, то есть человеком, управляющим тренировкой игроков, как гласит словарь. Он виртуозно выпрыгивает за эти узкие рамки, стараясь создавать в суровом мужском коллективе неповторимую ауру теплоты и смеха, что нынешним, далеким от офсайдов с инсайдами руководителям в галстуках не всегда по душе. Кажется, что строчки Лермонтова — «слуга царю, отец солдатам» — про Семина. Только вместо царя нужно читать — футбол. Олег Елышев как-то вспоминал:

«Выиграли мы Кубок страны. Палыч командует: «Берем пивка, шампусик и на базу едем! А то сейчас разбежитесь по городу — и где вас искать потом?!»

Юрий Семин на церемонии награждения после окончания матча за Суперкубок РФ по футболу, 2019 год. Фото: РИА Новости

На базе в Баковке, к слову, я тоже однажды попал под Семина. Перед ответственным поединком в Лиге чемпионов за открытой тренировкой наблюдал из-за дерева, прячась от дождя. Вождь в шапке-петушке остановил упражнение и крикнул: «Эй, вылезай оттуда, мы шпионов не держим. Мне надо всех обозревать!» Смущенный, я выбрался из укрытия, а занятие после «пинка корреспонденту» сразу же пошло веселее.

В начале своей наставнической деятельности Палыч мотивировал игроков своеобразно: включал в автобусе по дороге на игру матч по регби, который полюбил, трудясь в Новой Зеландии. Или мог врубить запись встречи итальянской серии «А» и сказать: «Глядите, как бегут Баджо и Виалли! Вы должны так же». И ведь действовало.

А уж во время битвы человек-оркестр, признающий только первое место, своей энергией и задором смахивает на Мика Джаггера. И без «фанеры» исполняет так, что болельщики потом с удовольствием пересматривают фрагменты его концертов на бровке, откуда Семин дирижирует участниками своего ансамбля, используя емкие и отнюдь не парламентские выражения. Взбодрить, как Палыч, который частенько путает и забывает фамилии подопечных (к примеру, Дональда Митчелла он называл Дональдом Даком), не умеет никто. Разве что нефутбольный Виктор Черномырдин мог скаламбурить на уровне Семина…

«Сними варежки и начинай работать, блин» — эта фраза, брошенная тренером динамовцу Диме Булыкину 15 лет назад в «Лужниках», стала мемом.

…В школе Юра учился, как рассказывала его мама Вера Филипповна, безобразно. Впрочем, те футболисты, которые усердно грызли гранит науки, на зеленом газоне обычно финтили на троечку. А орловский мальчишка и в «Спартаке» засветился (он автор дебютных мячей красно-белых в еврокубках), и в «Динамо» солировал, и «Кубань», в которой был капитаном, в высшую лигу союзного первенства выводил. Его партнер как-то очень точно описал Семина-игрока: «Колючий парень. После столкновения с ним у тебя дырка в ноге, а у него — ничего».

«Дырки» от столкновения с эмоциональным сэнсэем случались и у арбитров. В 1994-м Юрий Палыч выскочит на поле в концовке матча «Уралмаш»–«Локо» и схватит за горло Тараса Безубяка, назначившего пенальти в ворота москвичей. И вместо удаления испуганный донельзя рефери отменит одиннадцатиметровый и поставит штрафной.

…Когда Семина, который не справится со сборной РФ в отборочном цикле к ЧМ-2006, впервые уволят из «Локо», многим покажется, что это конец карьеры. Однако мэтр и не думал о пенсии. Вернее, уверенно продолжал на нее зарабатывать. В киевском «Динамо», в азербайджанской «Габале», в «Анжи». В отличие от своих коллег по цеху из 90-х, Палыч очень гармонично вписался в свежую реальность. В молодежных джинсах с боковыми карманами, в кроссовках и пухлой жилетке он по-прежнему пропагандировал искренний и атакующий футбол. Даже в заштатной «Мордовии», с которой занял 8-е место в РПЛ. Семину на самом деле всегда и везде мешала только одна деталь — его постоянно тянуло в Черкизово.

Фото: Станислав Красильников / ТАСС

В 2018-м Шпалыч обойдет и Массимо Карреру, и Роберто Манчини и снова осчастливит ждавшую чертову дюжину лет чемпионства красно-зеленую торсиду, которая до сих пор на каждом матче затягивает песни во славу золотого тренера. Тренера, который одной фразой объяснит все происходящее в круглом отечественном хозяйстве: «Футбол разрывают возвеличивающие себя менеджеры-дилетанты, устанавливающие свои порядки и принижающие нашу профессию».

Но и они без Семина, как выясняется, не могут. Его назначение в «Ростов» удивило, конечно, не меньше, чем рывок Карпина в национальную сборную. Ведь модные южане мечтают не о сохранении прописки в элите, а о еврокубках. Впрочем, и 74-летний Юрий Палыч, находясь в вынужденном творческом отпуске, не скрывал, что стремится получить серьезный вызов: «Мне до сих пор интересно побеждать. Знаю сейчас гораздо больше, чем десять лет назад. И способен сопоставлять методики Бескова и Лобановского с новыми веяниями».

И, не сомневаюсь, на берегах Дона он соединит и сопоставит. И в очередной раз утрет всем нос и докажет, что на рыбалку к Олегу Романцеву и в Думу к Валерию Газзаеву ему пока рановато.

Андрей Успенский

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