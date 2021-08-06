Попова заявила о росте заболеваемости COVID в 35 регионах России

Заболеваемость коронавирусом растет в 35 регионах России, причем в 15 из них она выше среднероссийских показателей. При этом в 22 регионах заболеваемость снижается, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«В <…> 35 субъектах РФ на сегодня все еще мы наблюдаем рост заболеваемости, ухудшение эпидситуации. И помимо этого, в 15 из них видим ухудшение ситуации с превышением среднероссийских показателей. Ситуация развивается на высоких цифрах для каждого региона, и это говорит о том, что пока ослаблять ограничения рано», – сказала она в интервью Наиле Аскер-заде в программе «Вести» на телеканале «Россия-1», передает ТАСС.

Также она рассказала, что устойчивое снижение заболеваемости новой коронавирусной инфекцией отмечается в 22 регионах России, еще в 28 наблюдается стабилизация ситуации.

«Ситуация остается напряженной, но, безусловно, ситуация меняется. Сегодня в 22 регионах страны мы наблюдаем устойчивость снижения ежедневных суточных уровней заболеваемости и регистрации таких случаев. И в 28 регионах мы наблюдаем стабилизацию там, где нет роста, но пока нет снижения», – добавила она.

ПО словам Поповой, уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в РФ пока недостаточен, чтобы прекратить циркуляцию вируса.

«На сегодняшний день начат пятый этап исследования популяционного иммунитета в РФ. Конечно же, количество привитых растет, и количество переболевших растет. Но пока мы не достигаем того уровня, чтобы сказать, что все, вирус не имеет возможности циркулировать. И конечно, очень правильно было бы, чтобы мы достигли этой точки максимально быстро, хорошо бы к 1 сентября», – заключила глава Роспотребнадзора.

Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что от коронавирусной инфекции в РФ привиты 38,9 млн человек.