Блинкен обсудил «российскую агрессию» с главами МИД и офиса президента Украины

В Вашингтоне состоялась встреча госсекретаря США Энтони Блинкена с руководителями МИД и офиса президента Украины Дмитрием Кулебой и Андреем Ермаком, сообщил глава пресс-службы Госдепа Нед Прайс.

Блинкен сообщил о «приверженности» Вашингтона «суверенитету и территориальной целостности Украины перед лицом продолжающейся российской агрессии на Украине». Как сообщило американское внешнеполитическое ведомство, стороны обсудили «возможности для углубления сотрудничества между Украиной и США в ходе запланированного визита президента Владимира Зеленского в Вашингтон 30 августа», передает ТАСС.

Блинкен заявил, что президент США Джо Байден «с нетерпением ждет встречи» с Зеленским. Вашингтон и Киев, по его словам, продолжат «выступать за то, чтобы Украина была сильной, могла защищать себя от внешней агрессии, а также проводила жизненно важный процесс реформ для еще большего укрепления демократии и экономики».

Напомним, Кулеба и Ермак прибыли в Вашингтон для подготовки первого официального визита лидера страны Владимира Зеленского в США. Москва неоднократно заявляла, что не причастна к событиям на Юго-Востоке Украины и не является стороной внутриукраинского конфликта, а исполняет роль гаранта урегулирования украинского кризиса.