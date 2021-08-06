Мэр Тбилиси призвал вернуть Абхазию и ЮО переговорами или «другим способом»

Власти Грузии должны найти способ вернуть Абхазию и Южную Осетию, сообщил мэр Тбилиси и генсек грузинской правящей партии «Грузинская мечта» Каха Каладзе.

Он отметил важность «нормализации отношений со всеми», но добавил, что сейчас «большая часть территорий» Грузии «оккупирована», что создает «серьезные проблемы для страны и народа». По его мнению, каждый житель Грузии «думает так же, когда войска другой страны стоят на оккупированных территориях вашей страны, это тяжело». «Мы должны сделать все, очевидно, путем переговоров или каким-то другим способом, чтобы вернуть эти территории», – приводит слова Каладзе РИА «Новости».

Напомним, в МИД РФ заявили о желании восстановить отношения с Грузией. Грузия в ночь на 8 августа 2008 года атаковала Южную Осетию. Россия, защищая жителей Южной Осетии, многие из которых приняли гражданство России, ввела войска и после пяти дней боевых действий вытеснила грузинских военных из региона. Москва признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии.