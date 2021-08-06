Мнение: Россия становится настоящим государством – мудакам будет больно



Тут опять всплыла тема, которую я стал забывать. Хотя зимой этого года психовал. Мразям дают сроки за сроками. Мои друзья из "демократов" будут визжать. Не замечая, что там вообще в Штатах стреляют за такое. Но, вы же хотели жить в НОРМАЛЬНОЙ СТРАНЕ?

23 января 2021 года во время массовых беспорядков Николай Девятый избил полицейского, ведь он такой сильный и резкий, как понос. Но уже 24 января Коля извинился на видео и сказал, что больше не будет.Коля работает в IT, любит демократию, маму и пончики с повидлом. И очень не хочет в тюрьму.Сегодня Коля получил 4,5 года колонии общего режима.

Я помню это видео.

Помню, потому что уговаривал до этой сходки навальнят – друзей, кто гасил за демократию – прекратить. Друзья, зайчики сраные, объясняли – что они в белом, а это – провокаторы.

Из хороших новостей – всех, кто попался в те дни – будут так или иначе иметь. Кого не посадили, уже ограничивают в правах. Вы же, бляди, пардон, боролись за демократию. Кушайте, я могу еще принести.

Этой падле, с одной стороны, из сабжа, мало – это видео, я тут его не буду публиковать – жесткое. Мент, не в обиду нашим доблестным ребятам, стоял – тут подходит это дерьмо и тупо гасит с руки. И бежит радостно. Могу ошибаться, но кажется, он еще и второму, кто погнался – умудрился въехать. Ну, ок, любой каприз.

Но, мало 4,5 колоннии – это животное поймет, кто тут власть.

И знаете, вот такие гомодрилы, борятся, якобы – против коррупции. Методы, хоккей, да? Сидеть, будешь, дорогой.

Знаю ли я про то, что иные генералы берут на карман? Конечно, как и то, что 50% моих читателей – дай возможность – взяли бы. А чо, 50, чо мы скромничаем?

Знаю ли я, что это плохо – да плохо, котики, плохо.

Только менты – они тоже люди, они из вас. Не надо делать вид, что вы, бл, такие вот, зайки – святые. А надцать процентов ментов – сволочи. Хрена лысого.

Я все сюжет не соберу про нашу полицию. Там уже все сильно иначе. В городах России по ночам, хотя есть исключения, верю – можно пешком ходить. Даже прибухнув.

Мы возвращаемся к Дяде Степе. Другим путем, денежным, как просили амеры – но работа, я ездил с ментами, это жесть. И я ездил 2 часа и запомнил на всю жизнь. И даже конец сериала про этого, Карпова, даже он показал – что он – мент. Простите, если обидел кого, это не сравнение, это про отношение сценаристов и заказ … бл, народа.

А вот уродов, кто нарушает закон – надо гасить. Как в США, как в ЕС, как просили. Залетел в участок – пока универ, работа, клеймо тебе на всю жизнь.

Я просто охреневаю. Я всю жизнь боюсь и боялся, переживаю за свою персону и репутацию – а тот лютый клоун пафосно щелкается, падла, в автозаке. Да ну?

Животное.

На вас бросаются силы, которые могут в этот момент защищать моего ребенка. А ментов нет – они демократию охраняют, мать вашу.

Вы орете, что вы платите налоги? А я не плачу что ли? И вот, вместо того, чтобы охранять МОЙ ПОКОЙ, ЗА МОИ НАЛОГИ – по вашей аналогии – условный дядя Степа в каске ходит вокруг тебя, тварь. Чтобы я тебе не всек. А потом – ты бьешь его.

Кстати, проггер, же этот – поехавший на Калыму. Чо не хватало?

Хватит это терпеть. Мне чз год 40. Я тут власть, понимаете. А это говно смешное, которое придумало себе – что оно круче всех нас. Начиталось в Сети.

Меня вот не любят восторженные. А я все больше за драконовские меры.

Ибо я – бывший демократ, сейчас путинист, как угодно – края вижу. Понимаете, края.

А вы, орете про демократию, потом творите беззаконость, а потом у нас – Украина.

Короче, я за террор. Нормальный, такой, государственный террор – за слова, за действия, за призывы.

Ну, мы же Европа или нет, а? Вот, товарищи в желтом соврать – не дадут.

p.s. Ой, про то что вроде мало – ему хватит. И хватит тем, кто поймет. Мои друзья и знакомые – за эти полгода чота совсем завалили, сделали вид, что им некогда и т.д. 10 лет Владик и дядя Вова – просили, уговаривали, привызывали мозг включить – а оказалось, надо было просто дать по морде.

Вот она – цена сраной вашей демократиии.

Счастья вам.

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