МОК потребовал объяснений от «Первого канала»
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…после гомофобного выступления ведущего «Время покажет» в парике с косичками.
Международный олимпийский комитет потребовал объяснений от руководства телеканалов «Первый» и «Россия 1» после оскорблений ЛГБТ-спортсменов. Об этом сообщает «Би-би-си».
«На Олимпийских играх нет места дискриминации», — говорится в заявлении МОК.
Фото: скриншот «Первый канал»
Поводом для обращения комитета к российским вещателям стала программа «Время покажет» на «Первом канале», в которой обсуждалось участие трансгендерной женщины Лорел Хаббард из Новой Зеландии в соревнованиях по тяжелой атлетике в Токио.
«Что еще делать, как к этому относиться? Выходит вот это вот мужичелло и говорит: а я себя бабой считаю»», — возмущался ведущий Анатолий Кузичев в эфире «Первого».
Участник передачи «60 минут» на «России 1» и депутат Госдумы Алексей Журавлев в свою очередь сказал в эфире, что жестко выступает «против этих извращений и пошлости». ЛГБТ-спортсменов, чьи фотографии демонстрировали на экране, он назвал «гомиками» и «мразями».
43-летняя Лорел Хаббард стала первой трансгендерной женщиной, участвовавшей в Олимпиаде. Она выступала в весовой категории свыше 87 кг. В первой попытке она не смогла поднять штангу 120 кг, затем дважды по 125 кг, и досрочно завершила выступление в финале.
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До 35 лет Лорел была одним из ведущих тяжелоатлетов-мужчин своей страны под именем Гэвин Хаббард. Уже после перехода гражданка завоевала серебро чемпионата мира в 2017 году, а затем выиграла Тихоокеанские игры.
Штангистка не появлялась на публике до соревнований из-за повышенного внимания. Ее неоднократно критиковали общественные организации за то, что якобы пользуется «мужскими физическими преимуществами». В том числе, бывший чемпион мира по боксу и депутат Госдумы Николай Валуев негативно высказался об участии трансгендерной персоны в соревнованиях.
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Источник: Новая газета
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