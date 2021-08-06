Андрухович: Мне очень трудно представить ситуацию, если бы мне пришлось родиться белорусом

“Мне очень трудно представить ситуацию, если бы мне пришлось родиться белорусом и жить в сегодняшней Беларуси. Я благодарен судьбе, что Украина так далеко от этого стандарта, в котором находится Беларусь, – несвобода давит на них в течение почти 30 лет. Я не знаю, что делал бы! Наверное, эмигрировал”, – сказал писатель.

Он отметил, что свободу по-настоящему ценят только тогда, когда теряют.

“Мы были очень близки к этому во время Майдана. Когда казалось, что все висит на волоске, остались считанные часы – все догорает, занавес от дыма из сожженных шин развеивается, и осталась какая-то горстка людей, готовых за это умереть. Вот тогда было ощущение очень-очень близкой потери, однако она, слава богу, не случилась”, – заявил Андрухович.

Контекст:

9 августа 2020 года в Беларуси прошли выборы президента, после которых начались массовые акции протеста несогласных с результатами голосования. По официальным данным, победу в них одержал находящийся при власти с 1994 года Александр Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла кандидат от оппозиции Светлана Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, используя светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. За время протестов сотни демонстрантов получили травмы и ранения. По данным правозащитного центра “Весна”, с августа в стране задержали более 25 тыс. человек, суммарно они получили 83 тыс. суток ареста. Власти заявляли о четырех погибших участниках митингов, оппозиция – о восьми.

23 сентября Лукашенко провел тайную церемонию инаугурации, впервые в истории Беларуси ее не анонсировали и не транслировали по телевидению. Ряд государств, в том числе США, Великобритания, Канада, Германия, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Дания, Украина и Чехия, не признали инаугурацию Лукашенко.

В 2021 году массовые уличные протесты в Беларуси прекратились.

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