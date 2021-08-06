Зеленский: Я очень хочу закончить войну. Но не все от меня зависит

“Очень часто журналисты говорят: “Слушайте, ну а что дальше? Нужен этап. Люди хотят определенности”. Да нет такого. Вот вам выписанные несколько документов, шагов и так далее. Вот оно – шаг за шагом, что надо делать. Ты идешь по этому плану, а потом – бац! – что-то сорвалось. [Говорят:] “Вы же обещали через год закончить войну”. Конечно, я очень этого хочу. Я все делаю для этого. Но, увы, не все от меня зависит”, – начал президент Украины.

Зеленский подчеркнул, что разработано несколько планов по деоккупации украинских территорий, но для их реализации нужна политическая воля.

“Я считаю (и президент Российской Федерации знает мое мнение), что сегодня 90% успеха в вопросе возвращения Донбасса, деоккупации наших территорий зависит от одного человека. И точно надо знать, что он с этим живет. И люди на Донбассе должны это понимать. Не должны жить какими-то иллюзиями”, – сказал Зеленский.

Он добавил, что украинские военные открывали огонь лишь в ответ на обстрелы оккупантов.

“Боевики стреляли по нашим военным. И с момента начала режима прекращения огня в большей части случаев наши ребята держались, понимали, что это провокация, реагировали достаточно профессионально. Но чтобы отправлять убивать, стрелять по мирным жителям – это все вранье. А с той стороны стреляют по мирным жителям. КПВВ закрывают. И это, кстати, один из тех пунктов, который подтверждает: все зависит в большей части от президента Российской Федерации. Мы с ним договорились об открытии КПВВ на саммите “Нормандской четверки”. Я человек слова. Мы все построили. И с их стороны есть такая же возможность. Но нет желания. Нельзя сказать, что “да там просто нет денег”. Это же неправда. КПВВ закрыты. Они просто их перекрыли”, – подчеркнул президент Украины.

Контекст:

Россия аннексировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

Сразу после аннексии Крыма РФ начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

По данным ООН, с 14 апреля 2014-го по 30 июня 2021 года в результате конфликта на Донбассе погибло 3901 гражданское лицо, около 4200 украинских военных и примерно 5800 боевиков.

Переговоры об урегулировании конфликта на Донбассе ведутся в трехсторонней контактной группе (ТКГ) в Минске (Украина, Россия, ОБСЕ), а также в нормандском формате – с участием представителей Украины, Франции, Германии и России.

Последний раз саммит лидеров “Нормандской четверки” проходил больше полутора лет назад – 9 декабря 2019 года в Париже. В его итоговом коммюнике указано, что стороны договорились о прекращении огня, открытии новых пунктов пропуска, обмене удерживаемыми лицами по формуле “всех на всех” до 31 декабря 2019 года, разведении сил и средств на трех новых участках на Донбассе, продлении на год действия закона “Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей” и расширении мандата специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Договоренности были выполнены частично.

Ожидалось, что следующий саммит состоится в марте – апреле 2020 года, однако этого не произошло.

12 июля после переговоров с канцлером Германии Ангелой Меркель президент Украины Владимир Зеленский призвал давить на Россию для проведения саммита лидеров “Нормандской четверки”. Он подчеркнул, что встреча откладывается из-за РФ.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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