 

Украина заявила о готовности к запуску «Северного потока – 2»

06.08.2021, 0:14, Новости дня
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После запуска газопровода «Северный поток – 2» Украина не останется без газа, сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны страны Алексей Данилов.

Он заверил, что «без газа Украина точно не останется», у страны есть «четкое понимание и стратегия энергетической безопасности». Власти Украины, по его словам, «все эти вопросы отрабатывают», передает ТАСС со ссылкой на «Новое время».

4 августа украинское правительство приняло стратегию энергетической безопасности до 2025 года. В документе упомянуты 29 угроз энергобезопасности.

Напомним, Вашингтон и Берлин заключили сделку по газопроводу «Северный поток – 2». США обещают не накладывать санкции на немецкого оператора проекта, а Германия взамен сделает все от нее зависящее, чтобы продлить российско-украинский контракт на прокачку газа до 2034 года.



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