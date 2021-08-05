С днем рождения, Анна!

Присоединяйтесь к всемирному флешмобу.

7 октября — 15 лет со дня убийства нашей коллеги Анны Политковской. В этот день истечет срок давности: заказчик не найден и по закону навсегда останется безнаказанным. Мы хотим пригласить вас всех: давайте ко дню ее рождения 30 августа сделаем флэшмоб — поздравим Анну и сыграем ее любимое Танго Свободы.

Ее палачи должны знать, что мы ничего не забыли. У солидарности нет срока давности. А справедливость неизбежна.

📷 Снимите видео с поздравлением на вашем родном языке, до 30 августа пришлите по адресу [email protected] и выложите в соцсети с хештегом #AnnaPolitkovskaya

Давайте покажем — сколько нас, кто помнит о ней и не забудет о ее убийце никогда.

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