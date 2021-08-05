Телескоп NASA записал звук пульсации звезд

“Наш результат, основанный на измерениях звезд за первые два года работы TESS, показывает, что мы можем определять массы и размеры этих колеблющихся гигантов с точностью, которая будет улучшаться по мере продолжения работы. Действительно беспрецедентно то, что широкий охват TESS позволяет нам проводить измерения равномерно почти по всему небу”, – сказал Марк Хон, научный сотрудник NASA Hubble в Университете Гавайев.

Телескоп TESS отслеживает большие участки неба с помощью четырех камер. За два года он исследовал около 75% неба.

ВИДЕОВидео: NASA Video / YouTube

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