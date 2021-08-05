Бацман: Марчук сделал неоценимо много для Украины. Он наверняка был главным хранителем государственных тайн

Сегодня не стало Евгения Кирилловича Марчука.

Премьер-министр Украины, секретарь СНБО, создатель и первый глава СБУ, министр обороны, нардеп двух созывов.

Он сделал неоценимо много для Украины. Неоценимо, потому что его вклад в безопасность и построение независимого Украинского государства сложно измерить. Неоценимо, потому что наше государство до сих пор продолжает наплевательски относиться к лучшим своим гражданам.

Если кому-то и нужно давать звание Героя Украины, то Евгений Марчук точно его заслуживает. Он наверняка был главным хранителем государственных тайн, от одного его произнесенного или непроизнесенного слова зависели политические карьеры, огромные состояния, жизни людей.

В 2017 году ко Дню Независимости мы записали потрясающее интервью, его тогда процитировали практически все. Несколько месяцев мы готовили новое интервью, которое так и не успели записать к 30-летию украинской независимости. Здоровье подводило, и мы все время переносили дату. Я боюсь себе даже представить, насколько термоядерный эффект оно бы имело на украинскую новейшую историю и насколько оно бы разделило всю политическую жизнь Украины на до и после.

Евгений Кириллович тщательно к нему готовился, мы много обсуждали и переписывались, я могу процитировать его и рассказать вам, какие, в частности, темы он хотел подробно раскрыть в этой программе.

Слово Евгению Кирилловичу:

“Почему я в 1994 году не пошел на президентские выборы? Наш олигархат – это что? Какие и когда были первые признаки его появления и почему? Как и почему крымские татары стали украинскими “националистами” и стали поддерживать Киев? Какая опасность для Украины кроется в устье Дуная? Почему не удалось добиться для Одессы режима порто-франко? Зачем Игорь Бакай построил себе шикарную дачу на острове Бирючьем?

Кто в Украине, как и зачем уговорил Лазаренко выехать в США якобы для спасения, а в действительности подготовил там его арест, чтобы не арестовывать его в Украине, боясь, что Лазаренко может пойти на сотрудничество с украинским следствием? Кто из официальных лиц и зачем провожал Лазаренко на аэродроме при его отлете в США? Зачем украинская сторона выманила в Украину из США вначале жену главного свидетеля Кириченко, который пошел на сотрудничество с американским следствием по делу Лазаренко, а потом и самого Кириченко? О чем украинская Генпрокуратура и не только договорились с Кириченко?

Почему меня не пригласили на повторное назначение Александра Кузьмука министром обороны после моего увольнения? Кто и как доставлял маму жены Виктора Ющенко из США в Киев на его инаугурацию и кем этот человек стал потом и где он сейчас? А главное – какие из этого последствия для Украины?

После встречи с кем из Киева президент Мешков распустил крымский парламент? Как появился в Украине “Киевстар”? Кто принял решение отдать России в качестве долгов за газ несколько стратегических бомбардировщиков Ту-160 из Прилук?

Почему британская МI6 пригласила Зеленского на разговор и почему в Украине затихли аплодисменты о самом большом и дешевом британском кредите для строительства ВМС Украины? Может ли быть в современной Украине очередной Майдан или что-то подобное и почему?

Какую самую тяжелую провокацию может сейчас сотворить РФ против Украины, кроме чисто военной? Что именно? Почему она на это пойдет? Сможет ли она проломать наши защитные меры?”

Это только верхушка айсберга, который собирался растопить Евгений Кириллович. Но не успел. Как и не успел стать президентом Украины. У истории нет сослагательного наклонения…

Я приношу самые искренние соболезнования Ларисе Ившиной и всем родным и близким Евгения Кирилловича. Большого Человека не стало.

Источник: Алеся Бацман / Facebook

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