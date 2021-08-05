 

В Грузии от COVID-19 вакцинировали 102-летнюю женщину

05.08.2021, 23:24, Новости дня
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Женщине ввели первую дозу препарата Pfizer/BioNTech.

′′За свою долгую жизнь я стала свидетельницей третьей пандемии. Мне больше ста лет, а жить хочется. Я верю, что прививка защитит меня, поэтому сделала ее. Я хорошо себя чувствую и верю, что проживу еще много лет”, –  сказала Джорбенадзе.

Она призвала пожилых людей вакцинироваться от коронавируса.

В сообщении отметили, что в Аджарии проживают 64 гражданина старше 100 лет.

https://www.facebook.com/mohs.adjara/posts/4749695751726259

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на 5 августа 2021 года в мире подтвердили более 200,6 млн случаев коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса, отслеживающего распространение заболевания. В Грузии выявлено 436,5 тыс. заболевших, умерло почти 6 тыс. человек.

В Грузии вакцинация от коронавируса началась 15 марта, массовый характер кампания приобрела 5 июля, сообщило агентство “Новости-Грузия”. В стране используют препараты AstraZeneca, Pfizer, Sinopharm, Sinovac Biotech и Pfizer/BioNTech.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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