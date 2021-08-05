 

Зеленский о жителях ОРДЛО: Нельзя делить людей по паспорту. Бывают безысходные ситуации

05.08.2021, 23:24, Новости дня
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Об этом он заявил в интервью каналу “Дом”, которое вышло 5 августа. 

“Иногда человек может быть в ситуации безысходности. Конечно же, слава тем людям и большое уважение, кто смог отказаться от паспортизации, кто смог уйти от разных “документов” непризнанных “республик” и остаться с украинским паспортом. Конечно, мы вам очень благодарны, вы молодцы. Но люди разные, обстоятельства разные. И, может быть, какая-то женщина, которая где-то спрятала украинский паспорт, ухаживает за своей лежачей матерью; эту женщину оттуда к нам сюда не пропускают, а ей нужно как-то жить, выживать. И поэтому она использует российский паспорт или какой-то другой “документ”. Или чтобы там работать. Я же знаю, что там делают специально, им говорят: “Сюда ты не можешь устроиться без российского паспорта”. Просто человека не берут на работу”, – сказал президент. 

Он подчеркнул, что сочувствует таким гражданам. 

“Я считаю, что мы должны понимать, что ситуации бывают разные и людей нельзя делить по паспорту. Человека нужно совершенно по-другому воспринимать. Есть вынужденные в жизни меры, и мы все, не пройдя через такие испытания, не можем оценить это до конца правильно и адекватно. Поэтому я считаю, что в плане паспортизации говорить о людях сложно, однозначно оценивать нельзя”, – добавил глава государства. 

Действия России в этой ситуации, по его мнению, однозначны – проводя паспортизацию на Донбассе, РФ нарушает международное право. 

“Люди должны понимать тоже, что паспортизация [в ОРДЛО] ничем не отличается от паспортизации, которая была в Крыму. Сначала ты раздаешь паспорта РФ, а потом ходишь и говоришь: “Я защищаю свое население, уже не только русскоязычное”. Не только культуру, но и то, что они, мол, уже своих граждан защищают. Вот чем это опасно. Это первое. А вторая история с паспортизацией – выборы в Госдуму, еще куда-то. И вот украинцы с российскими паспортами – их (особенно в коммунальных предприятиях, школах, детских садах) садят в автобусы, вывозят, заставляют голосовать. Это рабство какое-то”, – добавил президент. 

Он ожидает, что история “смоет” это. 

“Как после дождя, все это смоется, это все пройдет. И, может быть, когда-то в каких-то книгах останется одна строчка – ну, была в истории Украины паспортизация тогда еще оккупированной части Донбасса. Ну, была, а потом прошла, и все вернулось, и все вернула Украина. И вся вот эта мишура – паспортизация, какие-то заявления – это все уйдет. И невозможно не быть украинцем и любить все эти территории. Это невозможно”, – резюмировал он. 

Контекст:

1 мая 2019 года президент РФ Владимир Путин подписал указ о введении упрощенного порядка получения российского гражданства для жителей оккупированных районов Донецкой и Луганской областей Украины; 17 июля – указ об упрощенном получении российского гражданства для всех жителей Донбасса. В МИД Украины назвали указ “юридически ничтожным” и не изменяющим принадлежность жителей оккупированных Россией территорий Донбасса к украинскому гражданству.

В 2020 году российские СМИ сообщили, что Россия стала чаще выдавать свои паспорта, при этом большинство новых граждан – украинцы.

12 мая 2021 года украинский омбудсмен Людмила Денисова сообщила, что на временно оккупированных территориях Луганской и Донецкой областей российские паспорта получили почти 600 тыс. граждан. По ее данным, такие документы получают представители оккупационной власти, учителя и врачи под угрозой увольнения. “Действуют по принципу: если ты не получаешь паспорт, ты не работаешь”, – пояснила Денисова.

По данным правозащитников, заявки на получение паспортов РФ подали более 700 тыс. жителей ОРДЛО. По словам адвоката Павла Лисянского, в ОРДЛО действуют принудительные инструменты влияния. О том, что российские паспорта многие жители оккупированной части Донбасса получили под принуждением, говорил и вице-премьер-министр Украины – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.

По мнению Зеленского, незаконная выдача российских паспортов в ОРДЛО является первым шагом к аннексии этих территорий РФ. Он заявил, что выдача Россией паспортов жителям ОРДЛО противоречит Минским соглашениям. Об этом же говорили в МИД Украины.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ответила, что российское внешнеполитическое ведомство не считает нарушением Минских соглашений выдачу российских паспортов жителям оккупированных территорий Донбасса.

В то же время жителям ОРДЛО, получившим российские паспорта, разрешили проголосовать на выборах в Госдуму РФ в онлайн-формате в сентябре 2021 года.


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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