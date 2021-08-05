 

В Белом доме ответили на вопрос о допуске в США привитых российской вакциной

05.08.2021, 23:20, Новости дня
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Белый дом считает преждевременным говорить о том, будут ли принимать в США иностранцев, вакцинированных китайскими или российскими препаратами, если прививки станут обязательными для въезда в страну.

На регулярном брифинге для журналистов у пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки спросили, смогут ли иностранцы, привитые вакцинами из РФ и КНР, приезжать в США.

«Это действительно хороший вопрос. Мы просто еще не достигли той стадии, когда процесс завершен. Когда он завершится, мы предоставим всем более подробную информацию о том, чего им следует ожидать, что от них потребуется, что им необходимо», – приводит ТАСС слова Псаки.

Ранее в США не исключили ограничения на въезд невакцинированным иностранцам.



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