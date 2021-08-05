Зеленский вспомнил о концерте «Квартала» в Донецке в 2014 году

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, как с концертом «Квартала 95» приехал в Донецк в апреле 2014 года, когда создавалась ДНР.

«Помню, что утром меня позвали на интервью, как раз уезжали в этот день. И на интервью спрашивали: «Что вы думаете? Какой Донбасс? Вы видите, что начинает происходить?» и так далее», – приводит его слова УНИАН со ссылкой на канал «Дом».

Зеленский заявил, что «не помнит всех моментов». У него «было странное ощущение – что-то произошло, и как будто бы проснулся в другом мире, в другой стране». Он признался, что «сначала никто ничего не понял», все воспринималось болезненно.

Нынешний президент Украины рассказал, что встретил тогда на улице «молодых ребят, которые шли, крикнули: «О, Вован!», типа такого». Они «шли с разными флагами», «украинскими и не только». По словам Зеленского, «это очень странно смотрелось вместе».

«Я сказал: «Парни, а что вы делаете?». А один говорит: «Вован, давай сфоткаемся!». Я: «Ребят, подождите, сейчас не до фотографий. А что вы делаете?» – «Да, слушай, это работа», – рассказал Зеленский, добавив, что чувствовал дискомфорт, находясь в то время в Донбассе.

По его словам, «ощущение» было «неуютное». Зеленский пояснил: «Вот когда ты приходишь, а тебе не очень рады, и ты чувствуешь себя неуютно. И, вроде, люди вокруг хорошие, но что-то не так. Вот было тогда такое ощущение – что-то не так, что-то происходит».

Напомним, Зеленский в интервью телеканалу «Дом» предложил не считающим себя украинцами жителям Донбасса уехать в Россию, рассказал о своем отношении к жителям Донбасса с российскими паспортами, призвал крымчан праздновать День независимости Украины.

При этом стоит отметить, что на гастролях Зеленский в интервью донецкой «Муниципальной газете» от 18 апреля 2014 года заявил: «Мы (русские и украинцы) один народ».

По его словам, украинцы «не могут быть против русского народа», пишет «Страна.ua». «Как мы можем его не любить? Мы же не идиоты! Мы читаем одни и те же книги», – сообщил он, добавив, что конфликт есть между правительствами стран.