 

Названа причина смерти мигранта из Ирака на литовской границе

05.08.2021, 23:20, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Гражданин Ирака, которого нашли избитым на литовской границе, погиб от геморрагического шока после побоев «предметами продолговатой формы», сообщил главный государственный судебно-медицинский эксперт Белоруссии Юрий Овсиюк.

Он принял участие в осмотре места происшествия в составе следственно-оперативной группы. Также были проведены биологическо-генетические исследования, передает БелТА со ссылкой на канал «Беларусь 1».

Жертве нанесли не менее 30 ударов. Мужчина погиб от геморрагического шока, вызванный обильной кровопотерей. На руках и ногах погибшего обширные кровоподтеки. Овсиюк указал, что все повреждения «причинены твердыми тупыми предметами, в том числе и предметами продолговатой формы». В частности, «к ним относятся палки, возможно, это были спецсредства в качестве дубинок». Овсиюк отметил, что «повреждения нанесены с большой силой», большинство из них пришлось на конечности, но «имеют обширный вид». По его словам, «это и стало причиной смерти».

Напомним, общенациональное телевидение Белоруссии показало кадры, на котором видно тело умершего от побоев на литовской границе мигранта из Ирака. Кроме того, на границе с Литвой белорусские пограничники обнаружили пятерых граждан Ирака, которые были выдворены литовской стороной, у них зафиксированы внешние признаки применения насилия с использованием огнестрельного оружия и следы укусов собак. МВД Латвии назвало мигрантов, прибывающих через Белоруссию, ненастоящими беженцами.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

10.08 / Лукашенко об акциях протеста: Ответ будет адекватный, страну разорвать мы не позволим

17.09 / Власти Белоруссии оценили ситуацию с забастовками в республике

28.06 / “Ты доставил мне большую радость”. Мать 50-летнего Илона Маска показала, каким он был в первый год жизни

25.08 / Биган и Лавров обсудили ситуацию в Беларуси

22.07 / Создан тест, который помогает определять рак крови за четыре года до его появления

07.12 / Гривна немного подорожала к доллару

09.08 / HTC представила недорогой смартфон HTC Wildfire E2 за 8 760 рублей

25.10 / Азербайджан заявил об уничтожении шести систем С-300 ВС Армении в Карабахе

01.05 / Звезду «Пацанок» заподозрили в поножовщине на вечеринке в Москве

02.12 / “Заседание будут бойкотировать”. Кулеба и украинская делегация в ТКГ прокомментировали заявление боевиков об их участии в работе Совбеза ООН

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика