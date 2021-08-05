Названа причина смерти мигранта из Ирака на литовской границе

Гражданин Ирака, которого нашли избитым на литовской границе, погиб от геморрагического шока после побоев «предметами продолговатой формы», сообщил главный государственный судебно-медицинский эксперт Белоруссии Юрий Овсиюк.

Он принял участие в осмотре места происшествия в составе следственно-оперативной группы. Также были проведены биологическо-генетические исследования, передает БелТА со ссылкой на канал «Беларусь 1».

Жертве нанесли не менее 30 ударов. Мужчина погиб от геморрагического шока, вызванный обильной кровопотерей. На руках и ногах погибшего обширные кровоподтеки. Овсиюк указал, что все повреждения «причинены твердыми тупыми предметами, в том числе и предметами продолговатой формы». В частности, «к ним относятся палки, возможно, это были спецсредства в качестве дубинок». Овсиюк отметил, что «повреждения нанесены с большой силой», большинство из них пришлось на конечности, но «имеют обширный вид». По его словам, «это и стало причиной смерти».

Напомним, общенациональное телевидение Белоруссии показало кадры, на котором видно тело умершего от побоев на литовской границе мигранта из Ирака. Кроме того, на границе с Литвой белорусские пограничники обнаружили пятерых граждан Ирака, которые были выдворены литовской стороной, у них зафиксированы внешние признаки применения насилия с использованием огнестрельного оружия и следы укусов собак. МВД Латвии назвало мигрантов, прибывающих через Белоруссию, ненастоящими беженцами.