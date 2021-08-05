 

Мнение: Противостояние с режимом будет продолжено

05.08.2021, 23:04, Разное
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Олигарх Ходорковский заявил о закрытии своих СМИ в России после того, как вчера вечером их заблокировал https://colonelcassad.livejournal.com/6961362.html Роскомнадзор. Работать прекращают основные ресурсы медийной сетки Ходорковского. Представители закрытых изданий уже объявили о том, что они закрываются. Можно ожидать, что акцент теперь будет сделан на вещание из Прибалтики или Польши.

PS. В целом, можно наблюдать последствия истории с Навальным, которая стала триггером для закрытия в России различных НКО и прозападных изданий. Большинство из них, вполне себе работали и вполне могли продолжать работать и далее, с учетом крайне либерального подхода властей, но попытки раскрутить массовые протесты вокруг "отравления Навального" привели к совсем иным результам. Можно предполагать, что это далеко не последнее НКО или СМИ, которое прекратит работу в РФ в ближайшие месяцы.

Источник: Colonel Cassad



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