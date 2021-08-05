Мнение: Тимановскую приговорят к 7 годам колонии?

Кристину Тимановскую, оказывается, уволили из белорусского центра олимпийской подготовки. Уволили и уволили, это нормально, имеют право. Но дальше начинается вакханалия. Кристину не просто уволили, а еще и отправили работать в МВД. Не просто отправили, а откомандировали!

Дословно.

Добрый день, Кристина Сергеевна. Приказом Министерства спорта и туризма Вы с 5 августа 2021 года откомандировываетесь в Министерство внутренних дел для дальнейшего прохождения службы. Вам необходимо прибыть на службу 5 августа 2021 в 9.00 по адресу г. Минск, улица Городской Вал, 6, кабинет 110. Дополнительно сообщаю, что ваше отсутствие на рабочем месте (по вышеуказанному адресу) свыше 3 часов считается прогулом и может повлечь за собой ваше увольнение.

отсюда

5 августа в 9:00 Кристина на службу не вышла. Потому что с 4 августа находится в Варшаве.

Какой следующий ход сделают в Беларуси? Вспомнят, что Кристина выступала за «Динамо» – спортивную команду внутренних войск МВД Республики Беларусь? И возбудят в отношении Тимановской уголовное дело по ст. УК РБ «Дезертирство»? И заочно приговорят к семи годам лишения свободы?

Лихой разворот! Продолжаем наблюдать…

На снимке: Кристина Тимановская, фотография отсюда

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