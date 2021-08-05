 

Мнение: Тимановскую приговорят к 7 годам колонии?

05.08.2021, 22:44, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Кристину Тимановскую, оказывается, уволили из белорусского центра олимпийской подготовки. Уволили и уволили, это нормально, имеют право. Но дальше начинается вакханалия. Кристину не просто уволили, а еще и отправили работать в МВД. Не просто отправили, а откомандировали!

Дословно.

Добрый день, Кристина Сергеевна. Приказом Министерства спорта и туризма Вы с 5 августа 2021 года откомандировываетесь в Министерство внутренних дел для дальнейшего прохождения службы. Вам необходимо прибыть на службу 5 августа 2021 в 9.00 по адресу г. Минск, улица Городской Вал, 6, кабинет 110. Дополнительно сообщаю, что ваше отсутствие на рабочем месте (по вышеуказанному адресу) свыше 3 часов считается прогулом и может повлечь за собой ваше увольнение.
отсюда

5 августа в 9:00 Кристина на службу не вышла. Потому что с 4 августа находится в Варшаве.

Какой следующий ход сделают в Беларуси? Вспомнят, что Кристина выступала за «Динамо» – спортивную команду внутренних войск МВД Республики Беларусь?  И возбудят в отношении Тимановской уголовное дело по ст. УК РБ «Дезертирство»? И заочно приговорят к семи годам лишения свободы?

Лихой разворот! Продолжаем наблюдать…

На  снимке: Кристина Тимановская, фотография отсюда

Источник: Ирек Муртазин



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

21.04 / И русские, и Запад взяли то, что им было нужно: ни у одной из сторон пока нет желания изменить статус-кво

29.10 / Мнение: Перестановки в силовых органах Белоруссии

03.10 / Мнение: Доля услуг в экономике, раздача денег на рестораны и начало второй волны

09.07 / Моргенштерн и его возлюбленная Дилара Зинатуллина помолвлены

19.12 / Мнение: Памятник палачам на горе Монастырь

13.07 / Скандалы: Темза надежней родных берегов

03.08 / Масштабный пожар в Нижневартовске попал на видео

13.07 / Специалисты рассказали о продуктах, вызывающих преждевременное старение

25.10 / Мнение: Почему виртуальный мир больше реального

01.10 / Гражданская супруга погибшего в ДТП с Михаилом Ефремовым написала письмо Путину

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика