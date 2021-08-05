Марчук: Если я, в прошлом генерал КГБ, за один стол с бывшим подполковником КГБ Путиным сяду и в глаза ему посмотрю, спрошу: “Кто тебя, дорогой, в заблуждение ввел?”

Марчук неоднократно давал интервью “ГОРДОН”. Последний раз – весной 2019 года, когда Евгений Кириллович отдельно побеседовал и с основателем издания журналистом Дмитрием Гордоном, и с главным редактором портала Алесей Бацман. Представляем вам самые интересные цитаты Марчука, которые по сей день не потеряли актуальности.

Про спецслужбы

“Иногда услышать можно, что СБУ – тот же КГБ, но действительности это совершенно не соответствует”.

“За годы службы в этой системе я убедился: очень многие люди, которые агентами КГБ стали, на это сотрудничество совсем не по своей воле, не по своему желанию соглашались, а попав в зависимость под влиянием каких-то угроз или компромата…”.

“Точно сказать могу, что даже во времена КГБ я не помню, чтобы прослушка больше двух месяцев длилась. И ты потом доказать должен был, что это оправданно”.

“Кого, из каких политических структур я завербовал, комментировать не могу”.

Про олигархов

“Если бы президентом [в 1999-м] я стал, олигархата в том виде, в котором он у нас сейчас есть, не было бы. Люди богатые, как и в любой другой стране, были бы, но не олигархи, и, кстати, технология есть, этого добиться позволяющая, причем без унижения, без оскорбления”.

Про то, что не стал президентом в 1999-м

“Если бы я стал президентом, для Украины это благом было бы однозначно. Во-первых, того, что с Крымом случилось, я точно не допустил бы, ведь предзнаменования уже до 2014 года были – та же Тузла в 2003 году, не говоря уже обо всех других составляющих”.

О президенте Зеленском

“К Зеленскому у меня весьма позитивное отношение – как к актеру и к смелому человеку, который пойти на такой шаг рискнул, но почему-то сразу ассоциация возникает: очень хороший металлург нейрохирургом решил стать, причем сегодня”.

Об экс-президенте Кучме

“Были бы мирные времена, не знаю, какие бы у нас с Леонидом Даниловичем отношения были. Мы нормальные политики, не молодые люди, и в Минске у нас проблем не было. Почему? Потому что на одном поле. Вот то, другое поле, враждебное, да? – а мы на украинской стороне”.

Об аннексии Крыма

“В 1994 году у нас один вариант оставался – в Симферополе десант выбрасывать и здание СБУ захватывать. Мы тогда справились”.

О Путине

“Я вот иногда себе представляю, что бы по Украине на месте Путина делал… Я в образ Путина вхожу и рассуждаю, что задача у него Украину раздробить и так сделать, чтобы одна часть и другая долго-долго между собой отношения выясняли […] Самая главная возможность какая у меня есть? В Украине демократия в разгуле: на языке авторитарного режима – это хаос… Ну подобие хаоса, да? Значит, что мне, кроме военных, активизировать нужно? Разведку. И одной, и второй, то есть и военной и внешней разведке, а также пограничной задачу поставил”.

“Если ­я, в прошлом генерал КГБ, за один стол с бывшим подполковником КГБ Путиным сяду и в глаза ему посмотрю, спрошу: “Кто тебя, дорогой, в заблуждение ввел? Почему расследование ты не провел? Ясно ведь, что операция “Малороссия” провал потерпела. Ну, ладно амбиции свои аннексией Крыма потешил, а сколько негатива ты получил? С точки зрения исторической ты полностью проиграл – Россия изолирована, ты уже нерукоподаваемый. Вырулить хочешь, да? О-о-о, тогда разговор отдельный”.

“Путин заигрался. По-моему, он не ожидал, что после Крыма они на “Малороссии” обожгутся, мне кажется, там запланировано было, что “Малороссия” – дело времени, как с Чечней порешают. Скорее всего, Путин даже расследование какое-то тайное проводил: почему проект “Новороссия” провалился и кто в том, что на Донбассе сейчас происходит, виноват, потому что он же ва-банк пошел”.

О российской агентуре в Украине

“Агентуры [российского] влияния в Украине немало… Конечно, они хорошо замаскированы, на соответствующие уровни проведены (имею в виду, что какая-то политическая часть еще осталась)”.

“Сегодня Россия очень хорошо тому, что я называю – вы это тоже знаете! – “дей­ствием под чужим флагом” или “под прикрытием политического флага” научилась, что мы могли наблюдать во время президентской и парламентской компаний. Вроде бы об Украине пекутся, вроде бы ну что тут такого? – никакой измены и зрады нет, а по сути – действия в интересах России, словесная эквилибристика”.

О войне в Украине

“Украину захватывать Россия не будет – это же очень много проблем повлечет. Изнутри подорвать проще, это раз, а во-вторых, развал спровоцируют. Вот нам кажется: как это такую страну, как Украина, развалить можно? Опыт у россиян в этом, должное им отдать надо, имеется – профессионально это очень сильная машина”.

“Я в связи с участием в Минских переговорах каждый день полтора десятка разного рода информационных сводок получаю, в том числе и о том, что на фронте происходит. Ой, не хотел бы я, чтобы все это знали, хотя вроде бы война на Донбассе – в публичной сфере”.

“Некоторые кандидаты хвастаются тем, что знают секрет, как договориться с Путиным и как закончить войну… Хотите я расскажу, что это за секрет? Секрет очень простой: капитуляция или выполнение условий, которые прямо или опосредованно выставляет Россия”.

Про Будапештский меморандум

“Почему страны-участ­ницы Будапештского формата свои обещания по отношению к Укра­и­не не выполнили? А потому, что Украина необходимой настырности не проявила”.

“Некоторые скептики говорят, что в Будапештском меморандуме обязательств нет, – ничего подобного! В его названии слово assurance есть – то есть заверение, а пункт второй начинается так: подписанты reaffirm their obligations – свои о-бя-за-тель-ства подтверждают! – что никакое их оружие, то есть и неядерное, против Украины использовано никогда не будет”.

О России

“В это просто поверить трудно, хотя, знаете, человек на лучшее всегда надеется – даже вопреки всей истории украинско-российских отношений. Если на исторический аспект переключаться, 300 лет взять, все им мало, никак пережить не могут, что Украина независимая”.

О будущем Украины

“Не знаю, в какой гигантский колокол ударить, чтобы наше общество поняло: вещи есть, где грызться друг с другом можно, но и другие есть – когда всем плечом к плечу встать надо”.

“Ни Европа, ни Америка – никто с Россией воевать не будет”.

ВИДЕОВидео: В гостях у Гордона / YouTube

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