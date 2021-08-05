У Минздрава Украины есть три сценария течения новой волны COVID-19

“У нас есть оптимальный, пессимистический и умеренный сценарии течения этой волны. И расчетное количество коек, отведенное для госпитализации больных, также количество коек с кислородом и количество реанимационных коек, если вдруг тяжелое течение заболевания”, – сообщил министр.

Он отметил, что украинские больницы активно запасаются кислородом.

“Мы дополнительно сейчас прорабатываем, чтобы был кислород. В Украине уже закупили 15 тыс. кислородных концентраторов, которые позволят лечить или облегчать течение заболевания на амбулаторном этапе, когда не будет критериев для госпитализации”, – сказал Ляшко.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией.

В Украине подтвердили 2,3 млн случаев инфекции, умерло 53 тыс. человек.

5 августа Ляшко заявил, что из-за распространения штамма коронавируса “Дельта” вспышка в Украине “может быть в любой момент”.

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