 

У Минздрава Украины есть три сценария течения новой волны COVID-19

05.08.2021, 22:30, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

“У нас есть оптимальный, пессимистический и умеренный сценарии течения этой волны. И расчетное количество коек, отведенное для госпитализации больных, также количество коек с кислородом и количество реанимационных коек, если вдруг тяжелое течение заболевания”, – сообщил министр.

Он отметил, что украинские больницы активно запасаются кислородом.

“Мы дополнительно сейчас прорабатываем, чтобы был кислород. В Украине уже закупили 15 тыс. кислородных концентраторов, которые позволят лечить или облегчать течение заболевания на амбулаторном этапе, когда не будет критериев для госпитализации”, – сказал Ляшко.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией.

В Украине подтвердили 2,3 млн случаев инфекции, умерло 53 тыс. человек.

5 августа Ляшко заявил, что из-за распространения штамма коронавируса “Дельта” вспышка в Украине “может быть в любой момент”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

05.03 / 24 канал – украинцы обнаружили в турецкой Алании скульптуру с российским Крымом

21.03 / Здание Измайловского кремля загорелось в Москве

13.04 / Зеленский заявил об «испытании» Запада Россией

31.07 / Нарушение масочного режима обошлось магазинам Москвы в 300 млн рублей

11.08 / Муж певицы Легкоступовой объяснил, как супруга проломила голову

17.02 / Венедиктова прокомментировала дело стоматолога, которая била детей: Нужно ужесточать уголовную ответственность

14.07 / Кремль назвал условие принятия Путиным решения по врио губернатора Хабаровского края

06.09 / Индия оценила военные учения с Россией

15.04 / На фоне возрождающегося интереса к винилу в Мадриде открылся завод грампластинок

17.01 / “Президент Трамп сказал сделать это”. Задержанные за штурм Капитолия свидетельствуют, что их подтолкнул глава США

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика