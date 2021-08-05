 

Moderna заявила, что ее вакцина от COVID-19 эффективна на 93% через полгода после введения второй дозы

05.08.2021, 22:30, Новости дня
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В Moderna отметили, что эффективность вакцины практически не отличается от показателя в 94%, о котором сообщалось ранее в ходе начального клинического исследования препарата.

В то же время в компании подчеркнули, что перед зимним сезоном может потребоваться иммунизация третьей (бустерной) дозой вакцины, так как уровень антител от COVID-19, вероятно, будет снижаться.

Контекст:

Вакцина от Moderna стала пятым препаратом, одобренным ВОЗ. Результаты испытаний этой вакцины сперва показали эффективность 94,1%, но в апреле компания снизила ее эффективность до 90%.

В июне Moderna заявила об эффективности своей COVID-вакцины против штамма “Дельта”.

В Украине вакцина от Moderna (18 июля в Украину привезли 2 млн доз в рамках механизма COVAX и уже используют их) пока не зарегистрирована. В Минздраве сообщали hromadske, что разрешили иммунизацию этим препаратом, так как он был одобрен для экстренного применения регуляторами ВОЗ, США и Европы. “Согласно действующему законодательству, мы имеем право использовать незарегистрированные в Украине лекарства в случае чрезвычайной ситуации”, – говорил пресс-секретарь Минздрава Роман Борщ.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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