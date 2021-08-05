 

Андрухович: Диссидент Голобородько сказал: “Наш лозунг “Слава Украине! Героям слава!” проговаривают с неправильной интонацией”

05.08.2021, 22:30, Новости дня
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“Там среди других выступал философ со знаковым именем и отчеством и знаковой же сейчас фамилией – Владимир Ильич Голобородько. Он диссидент и интеллектуальный провокатор, поэтому я слушал его с особой внимательностью. Так вот, он сказал тогда, что наш лозунг “Слава Украине! Героям слава!” проговаривают с неправильной интонацией. Первая фраза должна звучать со знаком вопроса: “Слава Украине?”, – а вторая часть – как отрицание: “Героям слава!” То есть Украина разная, а герои – те, кому на самом деле слава!” – рассказал Андрухович.

Он отметил, что такая позиция сейчас вызвала бы возмущение, потому что лозунг после 2014 года стал популярным.

“Даже футболисты надевают форму с ним, но истина заключается в том, что Украины сейчас не было бы, если бы на протяжении всей ее истории не появлялись индивидуумы, замыкающие на себе многие вещи. Герои. И поэтому ценность отдельной человеческой жизни и роль личности в нашей истории невозможно переоценить. Ее фактически сделали личности”, – отметил писатель.

На вопрос журналиста, есть ли сейчас в Украине герои, Андрухович назвал Небесную сотню и всех, кто погиб на Донбассе, защищая Украину.

“Но, видимо, не только они. Проблема в том, что такие личности не всегда различаешь в неэкстремальных ситуациях. А среди простых людей все эти 30 лет распространена идея, что политика в любом случае – грязь, честных политиков не существует, они все лживые и никому доверять нельзя. Возможно, именно по этой причине в Украине до сих пор не появились личности, которые были бы признаны авторитетами и смогли бы вести за собой”, – заявил писатель.

Контекст:

В конце 2013-го – начале 2014 года в Украине произошли массовые протесты, которые привели к смене власти. Четвертый президент Украины Виктор Янукович бежал в Ростов. На протяжении конфликта протестующим противостояли правоохранительные органы и нанятые властями вооруженные бандиты (титушки). По данным прокуратуры, в результате противостояния пострадало более 2,2 тыс. человек. Погибло 80 протестующих и 13 правоохранителей.

Участников Революции достоинства, которые погибли от рук силовиков, назвали Небесной сотней. Официально к числу героев Небесной сотни относятся 107 человек. Самому младшему, Назарию Войтовичу, было 16. Самому старшему, Ивану Наконечному, – 83 года, отмечает пресс-служба Национального музея Революции достоинства.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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