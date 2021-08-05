 

Италия решила ввести ковид-пропуска для пассажиров поездов и самолетов

05.08.2021, 22:26, Новости дня
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В Италии вводятся ковид-пропуска с QR-кодом для поездок на транспорте дальнего следования, сообщил министр здравоохранения страны Роберто Сперанца.

Пропуска вводятся для пассажиров поездов, судов, самолетов, передает РИА «Новости».

Министр инфраструктуры и транспорта Энрико Джованнини уточнил, что пассажиры будут обязаны предъявить пропуск с 1 сентября. Для поездок в пределах одного региона пропуск не потребуется, передает ТАСС.

Repubblica пишет, что власти Италии также обяжут сотрудников школ и университетов получать «грин пасс» (ковид-сертификат). Сертификаты будут также обязательны для студентов университетов.

В июне в Италии начали отстранять от работы медиков, которые не сделали прививку от COVID-19.



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