Италия решила ввести ковид-пропуска для пассажиров поездов и самолетов

В Италии вводятся ковид-пропуска с QR-кодом для поездок на транспорте дальнего следования, сообщил министр здравоохранения страны Роберто Сперанца.

Пропуска вводятся для пассажиров поездов, судов, самолетов, передает РИА «Новости».

Министр инфраструктуры и транспорта Энрико Джованнини уточнил, что пассажиры будут обязаны предъявить пропуск с 1 сентября. Для поездок в пределах одного региона пропуск не потребуется, передает ТАСС.

Repubblica пишет, что власти Италии также обяжут сотрудников школ и университетов получать «грин пасс» (ковид-сертификат). Сертификаты будут также обязательны для студентов университетов.

В июне в Италии начали отстранять от работы медиков, которые не сделали прививку от COVID-19.